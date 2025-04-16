越南女生「曬6位數薪資條」他超衝擊！　一票人吐真相：真的很瘋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日瀏覽社群網站時，看見有來台打拚的越南女生拍片曬出薪資條，其中一位實領9萬5千多，另一位更飆破11萬元，這讓他內心超衝擊。對此，不少人點頭認證，並分享周遭越南籍勞工的情況，「加班加爆啊，你會羨慕？」「肯拚吧！有的外籍移工很瘋的」。

網友在Dcard發文提到，最近不知道為什麼，臉書開始投放一些越南朋友在台灣的影片，「不看不知道，一看嚇一跳，一個領9萬，一個領11萬，這應該已經是一個公股銀行分行經理的薪資水平了吧？不行...我現在還久久不能自已。」

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從畫面中可見，兩位越南女生正搭乘小黃，途中一邊揭曉薪資條，其中白色外套的女生實領9萬5020元；另一位黑色外套的女生，則領到11萬3494元，儘管她戴著口罩，仍藏不住滿臉笑意。

▲來台打拚的兩位越南女生，互曬薪資條。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多網友點頭表示，「越南來的真的都很拚，我媽工作的五星飯店，有3、4個越南來的打掃阿姨，她們都拚命加班，在台灣有小孩，還是狂工作，基本上加班費那些額外津貼比原本的薪水還高」、「我之前在電子廠遇到很扯的外籍移工，一個月只休兩天，連上14天休1天，根本是鬼，勞基法在他們眼裡就是垃圾」、「月休4天，每天工時14小時起跳，豈止是犧牲生活而已，連健康都賠下去了」、「做照顧類的，每月220小時以上，基本都可以拿到這個錢」、「我身邊的越南朋友在傳統業，每天加班一個月休2天，每個月都領9萬多」、「我家人在屠宰場認識越南移工，一個月賺10萬多，半夜在屠宰場工作後，早上回家睡一個小時，接著去做搭鐵皮屋的工作，幾乎整天都在工作就是了」。

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