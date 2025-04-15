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失智翁夜推輪椅3公里想回老家　竹山暖警及時發現護送返回安養機構

▲失智長者夜推輪椅3公里想回老家，獲竹山暖警護送返回安養機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲ 失智長者夜推輪椅3公里想回老家，獲竹山暖警護送返回安養機構。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名失智長者被家屬送往安養機構照顧，因想回老家，竟於清晨時間獨自推著輪椅、摸黑外出，在3公里外才被巡邏員警發現，員警經與在外地的家屬聯繫後，先將長者送返養護中心，化解一場虛驚。

竹山警分局指出，延平派出所警員簡志龍、陳凱斌日前執行巡邏勤務，於竹山鎮延平國小前發現一名長者獨自坐著輪椅、在道路中緩慢前行，因時逢黎明之際天色昏暗、光線不足，險象環生，立即上前關懷並將其引導至路旁，初步目視其身體無外傷，隨即安撫詢問姓名，而該名長者雖意識清楚，但口語卻無法明確表達。

▲失智長者夜推輪椅3公里想回老家，獲竹山暖警護送返回安養機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸員警細心發現長者所乘坐的輪椅旁邊有寫名字，隨後將其載返派出所，透過警政系統查得長者身分後，透過管道聯繫其家屬，得知該名長者患有失智，且前陣子因發生車禍後不良於行，因此將其安置在竹山鎮的養護中心照護，怎料長者因為想回鹿谷鄉老家，竟自行於清晨打開安養中心大門、推著輪椅外出，所幸過程中無造成意外事故，也及時被巡邏員警發現、給予協助。

▲失智長者夜推輪椅3公里想回老家，獲竹山暖警護送返回安養機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失智長者夜推輪椅3公里想回老家，獲竹山暖警護送返回安養機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於家屬居住於外地，無法及時前往派出所接回長者，員警便在家屬同意下先將長者送回原養護中心，交由機構人員照護，家屬及安養機構人員都對警方熱心協助表達由衷感謝；竹山警分局長許軒鳴也呼籲民眾，應隨時注意家中長輩的行蹤，尤其是患有失智症的長輩，除讓失智長輩配戴失智手環，也可於長輩隨身衣物中留下聯絡資料，以利走失後能於第一時間聯繫。

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