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微創內視鏡手術僅需2公分傷口　助腦出血7旬婦迅速搶回一命

▲南投醫院以微創內視鏡手術成功救治腦出血的70歲婦人，圖為神經外科主任葉國球手術情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲ 南投醫院以微創內視鏡手術成功救治腦出血的70歲婦人，圖為神經外科主任葉國球手術情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

70歲林姓婦人有高血壓病史，日前因劇烈頭痛後意識不清，被家人緊急送醫，急診醫學科醫師經電腦斷層檢查確診為腦出血，由於出血部位較深、血腫已對周圍腦組織造成壓迫，傳統開顱手術風險較高，所幸經神經外科團隊安排微創內視鏡手術，迅速清除血塊，成功救回一命。

衛福部南投醫院神經外科主任葉國球指出，微創內視鏡腦出血清除手術與傳統開顱手術相比，僅需約2公分的傷口，而腦本體也僅有約0.7公分的傷口，可減少腦組織損傷，也有術後恢復較快、併發症較少等優勢，能縮短住院時間。

葉國球說，春天早晚溫差相當大、忽冷忽熱，血管易受氣溫變化而波動且劇烈收縮，導致腦出血或腦梗塞，而高血壓、高血脂及高膽固醇等慢性病皆是腦中風的危險因子，建議民眾定期健康檢查，控制好血壓、血脂與膽固醇，養成良好生活習慣，並均衡飲食、規律運動、戒菸、節制飲酒；另在天氣不穩定時，應特別注意保暖、適量補充水分，降低發生腦血管疾病的風險。

院方提醒，據112年衛福部國人十大死因統計，腦中風高居第四位，每年有上萬人因腦中風而死亡；由於腦中風的發生猝不及防，除死亡還有很高的機率造成失能，因此須把握黃金治療時間、盡可能保留器官功能，減少嚴重後遺症的風險。

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