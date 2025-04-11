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9旬婦晚間上山砍柴…石龍宮旁竹欉摔落受困　消防隊摸黑救起

記者高堂堯／南投報導

年約90歲的中寮鄉婦人於10日晚間獨自出門砍柴，不慎於石龍宮附近摔下近10米斜坡受困，所幸路人聽到呼救聲而協助報案；南投縣消防局派員趕抵現場，花不到半小時即救起受傷的婦人、送醫治療後無大礙。

▲9旬婦人晚間於中寮鄉石龍宮旁竹欉摔落受困，所幸順利獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲9旬婦人晚間於中寮鄉石龍宮旁竹欉摔落受困，所幸順利獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局第一大隊爽文分隊指出，於昨日晚間7時51分接獲救災救護指揮中心派遣創傷案件，指石龍宮附近有人摔落，立即出動救護車前往搶救；救護人員鄒柏楷與役男田濰嘉到達現場在民眾引導下，發現一名身形瘦削的婦人從防風竹欉斜坡滑落約5至10公尺，頭部卡在兩側竹欉中間，幸未再往下跌入深崖，且意識清醒、生命徵象穩定。

▲9旬婦人晚間於中寮鄉石龍宮旁竹欉摔落受困，所幸順利獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於現場天色黑暗，加上救護人員救援空間受限，隨即回報加派11車隊員翁嘉鴻前往支援，途中遇到義消大哥開車經過、下車一同協助，路人也幫忙照明；救護人員經檢查後發現婦人無明顯外傷，僅表示頸椎有疼痛，於是使用長背板固定，與義消協力助婦人頭部脫離竹叢，同時上頸圈固定，一同將婦人搬至擔架上，至8時16分終於成功將婦人送醫。

據家屬指出，婦人當時步行出門至山上、打算砍柴要回去燒；爽文分隊呼籲民眾家中有年長者外出時，應隨時多加留意及派人陪同，同時傍晚後，避免至深山從事務農、嬉戲娛樂，避免意外發生。

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