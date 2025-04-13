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信安醫院25週年！成立「失智共照中心」　展現醫療溫度與社區連結

▲信安醫院25週年辦理院慶活動，今年特別成立「失智共照中心」。（圖／信安醫院提供）

▲信安醫院25週年辦理院慶活動，今年特別成立「失智共照中心」。（圖／信安醫院提供）

記者游瓊華／雲林報導

雲林信安醫院25週年辦理院慶活動，今年特別成立「失智共照中心」，由6位精神專科醫師、護理師、職能治療師、臨床心理師、營養師、社工師及社工員組成團隊，協助失智長者及照顧者之照護與諮詢並連結社區資源，如巷弄長照站與文化健康站及失智據點等來轉介醫療等服務。

25週年院慶活動特別辦理一系列實踐健康知能與長者照護等闖關活動，結合「失智共照中心」揭牌典禮，由董事長鄭約田及院長葉寶專帶領全院同仁、社區民眾及病友們等數百人共同參加，多項健康闖關活動，邀請來院貴賓、全院同仁、病友家屬及社區民眾共同參與，深化健康行動與意識，及展現對失智症患者的關懷，在揭牌典禮中亦安排五、十、十五及二十年資深員工頒獎等。

信安醫院指出，雲林截至2024年12月底止，65歲以上人口達21.1%，早已為超高齡社會，再根據衛生福利部2020-2023年全國社區失智症流行病學調查，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為8%，隨老人人口比率增加，失智症罹患比率隨之增加，推估本縣65歲以上失智症人口約有1萬1114人。

院長葉寶專表示信安醫院長年致力於改善雲林地區精神醫療，我們秉持用愛與專業營造社區型全人健康環境。同時亦對於疑似失智個案轉介至照管中心，以提供中心及據點工作人員之專業培訓與協助，共同於對失智長者於社區生活及其家庭的支持與關懷，期許本院失智共照中心能成為雲林縣失智症照護的典範，讓更多的失智者及其家人得到專業照顧與關懷，啟動新的人生旅程。

▲信安醫院25週年辦理院慶活動，今年特別成立「失智共照中心」。（圖／信安醫院提供）

▲信安醫院25週年辦理院慶活動，今年特別成立「失智共照中心」。（圖／信安醫院提供）

 


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