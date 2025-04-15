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美前副國務卿阿米塔吉逝世　林佳龍哀悼：感謝為台美關係深厚貢獻

▲▼外交部長林佳龍哀悼美國前副國務卿阿米塔吉。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍哀悼美國前副國務卿阿米塔吉(左)。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者郭運興／台北報導

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）辭世，外交部長林佳龍今（15日）發文哀悼，接獲消息深感不捨，更有滿滿懷念，已經指示駐美代表處向家屬表達弔念與慰問。他也回憶過往兩人互動，阿米塔吉每次到訪，傳達的訊息始終如一「台灣是世界重要的民主聲音，美國對台灣的承諾堅若磐石」，感謝長年來為台美關係所作的深厚貢獻，台灣將以阿米塔吉一生堅持的信念與精神為指引，持續走在守護自由與民主的道路上。

林佳龍表示，今天接獲美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）辭世的消息，深感不捨，更有滿滿的懷念。賴清德總統也公開發文，感謝阿米塔吉對台美關係的貢獻，以及對我國民主的堅定支持。

林佳龍表示，他也指示我國駐美代表處向阿米塔吉前副國務卿的家屬表達我國政府及人民的弔念與慰問，對台灣而言，不僅阿米塔吉是國際友人，而是一路相挺的老朋友。

林佳龍指出，阿米塔吉在美國雷根、老布希以及小布希總統任內，長年擔任國安及外交領域要職，持續推動美國對亞太地區的承諾，阿米塔吉深信，台灣的民主不只是台灣人民的驕傲，更是世界的希望。除了在政策上積極支持台灣，也以實際行動表達支持。

接著，林佳龍回顧，阿米塔吉政治歷程有一段特別深刻的故事，1975年越戰結束，西貢淪陷，當時年僅29歲的阿米塔吉奉命協助撤出南越海軍艦艇，當美軍與南越艦隊會合時，意外發現隨行的還有載著3萬名越南難民的數艘商船與漁船。當時，阿米塔吉違反原計畫，將整個船團帶往蘇比克灣，也成功拯救無數性命，其中一艘船，後來被菲律賓徵用為軍艦，就是今天坐灘南沙的「瑪德雷山號」，這艘船也見證著阿米塔吉勇於承擔的特質。

林佳龍提到，30年來，阿米塔吉參與許多台美關係的關鍵時刻，在1996的台海危機發生之後，當時的總統李登輝與日本及美國籌組代號「明德小組」的溝通管道，阿米塔吉是參與其中的美方最重要人士，協助台美日三方高層在戰略上的情報交流與溝通協調，對於區域的和平穩定有巨大的貢獻。

林佳龍說，回想2000年，自己在陳水扁前總統任內擔任國安會諮詢委員，協助籌組兩岸跨黨派小組工作，並參與台美日三邊對話平台，當年的年底，他與阿米塔吉首次見面，後來也多次互動，持續維持良好的關係。

林佳龍再說，2017年他則以台中市長及台灣智庫董事長身份，隨同台灣跨黨派美國川普總統第一任期的就職典禮代表團出訪，並拜會位於華府的「2049計畫研究所」和阿米塔吉創辦人等政要，針對台美安全與經貿關係等議題深入交流。

林佳龍回憶，時隔4年後，在2021年，阿米塔吉代表美國政府親自率團來台，祝賀蔡英文總統勝選連任；2024年，他則以外交部長的身份接待阿米塔吉與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率團，代表美國政府出席賴清德總統就職典禮，那是他們最近一次的會面。

林佳龍強調，每一次的到訪，阿米塔吉所傳達的訊息始終如一，「台灣是世界重要的民主聲音，美國對台灣的承諾堅若磐石」。阿米塔吉也相當關注中國對台軍事恫嚇與脅迫行徑，曾說過「中國越欺負台灣，國際社會就越要為台灣發聲」，這番強勁的挺台發言，讓台灣在面對威權勢力不斷擴張的國際挑戰中，感到不孤單。

最後，林佳龍表示，感謝阿米塔吉長年來為台美關係所作的深厚貢獻，台灣將以阿米塔吉一生堅持的信念與精神為指引，持續走在守護自由與民主的道路上。

▼外交部長林佳龍哀悼美國前副國務卿阿米塔吉。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍哀悼美國前副國務卿阿米塔吉。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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