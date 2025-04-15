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嚇阻金正恩！美空軍「B-1轟炸機」抵南韓　展開聯合空演

▲▼美國空軍動員B-1B槍騎兵戰略轟炸機前往南韓，15日與南韓空軍展開聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國空軍動員B-1B槍騎兵戰略轟炸機前往南韓，15日與南韓空軍展開聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（15）日迎來被稱為「太陽節」的前領導人金日成冥誕。在此之際，為了遏制北韓帶來的核武與導彈威脅，美國空軍與南韓空軍15日在韓半島（朝鮮半島）展開聯合空演，其中還包括B-1B槍騎兵戰略轟炸機，該轟炸機可以攜帶大量武裝，且航程長達1萬2000公里，可以在2個小時內飛至南韓。

根據《韓聯社》，南韓國防部指出，為了定期增進美國空軍的嚇阻能力，15日在韓半島上空展開美韓聯合空演，其中南韓空軍派出匿蹤戰機F-35A、F-16戰鬥機，美國則派出B-1B槍騎兵戰略轟炸機與F-16戰鬥機。

南韓國防部表示，「為了應對北韓日漸增強的核武與導彈威脅，韓美兩國空軍聯合展現擴張遏制能力，並透過聯合軍演強化聯合作戰能力的相互運用。韓美兩國以緊密合作為基礎，共同應對遏制來自北韓的威脅，將會持續擴大實施聯合軍演，深化韓美同盟合作。」

據悉，B-1B槍騎兵戰略轟炸機被視為美軍重要戰略資產，其最快速度為1.25馬赫、最大航程為1萬2000公里，可以在2個小時以內從美國關島空軍基地飛抵韓半島，儘管此次軍演並未攜帶核武，不過其最大可裝載57噸的武器，可攜武裝量比B-2幽靈戰略轟炸機（22噸）、B-52同溫層堡壘戰略轟炸機（31噸）還要更多。

據悉，美軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機今年2月20日也曾飛行至韓半島上空，當時北韓國防省發言人於隔天發表聲明痛批川普政府，「對於美國等敵對國的戰略威脅，將採戰略手段應對。」

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