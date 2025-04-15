勒索麥當勞7000萬遭判刑定讞！消防夫妻聲請釋憲遭駁回

▲蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫婦，向麥當勞勒索7千萬遭起訴判刑定讞，聲請釋憲遭駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市消防局預防科隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，2017年間帶兒子到土城區麥當勞遊戲區，結果兒子跌斷手。2人趁機向麥當勞索討7060萬元的賠償，最後2人分別遭判刑5年6月、5年2月定讞。2人不服，又向司法院憲法法庭聲請釋憲，但大法官審理後，駁回2人的聲請，2人仍須入獄服刑。

本案發生於2017年3月間，當時2夫婦帶著5歲大的兒子到土城區麥當勞裕民分店，兒子在兒童遊戲區嬉戲時，從溜滑梯末端攀爬護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。2夫婦花費6700元治療兒子，並利用職權檢視麥當勞的安檢紀錄，最後向麥當勞索討7060萬元的賠償。麥當勞隨即向檢調檢舉。

檢方偵辦後，發現當時蔡男向麥當勞的主管表明身分，並利用職務上查詢「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防相關法規的資料，並檢附於賠償申請書中，提交給麥當勞。此外，2夫婦拒絕麥當勞賠償醫藥費與承諾改善遊戲區的提議，並獅子大開口索賠7060萬元。之後蔡男又稱可降低賠償為6000萬元，其中500萬元可以餐券支付。檢方依照《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定2夫婦犯下刑法的「恐嚇取財未遂罪」，分別輕判1年2月。案件上訴二審，高等法院審理時，2夫婦非但不認罪，還詭辯「孩子在父母心中無價」、「金額不會很大、九牛一毛」。另外檢方也說，蔡男曾與朋友聊天時說到，「如果拿到錢以後，可以買房買車，也能規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。麥當勞委任律師也當庭公布2人手機LINE的對話，其中蔡男曾傳訊給妻子：「逼死他們，如果翻臉，決定讓他們重傷。」他還另外傳訊給一名學長：「最終目標是讓櫻惠退休。」

因此高院認定2夫婦犯下「藉勢藉端勒索財物罪」，二審分別重判蔡男5年6月、黃女5年2月的刑期。全案再上訴，最高法院今年初駁回上訴定讞。

但案件定讞後，2夫婦再出招，向憲法法庭聲請釋憲。2人主張，《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」在實務上的見解定義不明確，也不符合罪刑明確性原則，該罰則有違憲之虞。不過負責審查的憲法法庭審查庭認為，此乃2夫婦「一己主觀之見」，實務上並無違反明確性原則，因此駁回2夫婦的釋憲聲請。