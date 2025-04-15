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麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣　全台限量230萬個

▲麥當勞厚鬆餅堡4／23日開賣。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞厚鬆餅堡4／23日開賣。（圖／麥當勞提供）

記者黃士原／台北報導

台灣麥當勞去年11月首賣日本神級早餐「厚鬆餅堡系列」，吸引大批台人排隊搶嚐鮮，開賣短短5天全台門市幾乎售罄，業者今日正式宣布4月23日回歸，而且備貨是去年的3倍，合計230萬份。

「豬肉蛋厚鬆餅堡」以印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅，搭配早餐經典食材，包含散發鹹香風味的香煎豬肉片與滑嫩太陽蛋，加上熱騰騰融化的切達吉事，多種食材交織出甜鹹好滋味。「火腿蛋厚鬆餅堡」則由香煎火腿片，同樣加上太陽蛋與切達吉事組成，陪你迎接早晨時光。

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▲麥當勞厚鬆餅堡4／23日開賣。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞厚鬆餅堡這次回歸，備貨是去年的3倍。（圖／麥當勞提供）

這次回歸的麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」，4月23日起早餐時段限量開賣，備貨是去年的3倍，共230萬份售完為止。「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐121元；「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐113元；豬肉厚鬆餅堡單點69元，薯餅套餐111元。

▲肯德基超夯比利時鬆餅咔啦雞腿堡。（圖／記者蕭筠攝）

另外，肯德基40周年回歸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」上市大受歡迎，開賣3天就缺貨，業者追加補貨，4月11日至16日採預購，取餐時間為4月17日至21日，同時也開放現場販售，賣完為止。

「肯德基」歡慶登台40周年，首波回歸夯品為比利時鬆餅咔啦雞腿堡，以外酥內軟的比利時鬆餅取代上下層傳統漢堡麵包，搭配招牌多汁的咔啦雞腿排、鹹香烤培根，再淋上楓糖醬、特調美乃滋，為史上期間限定熱銷商品之一，單點售價139元。

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