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講電話太大聲挨罵！移工水果刀刺死同鄉　判刑10年半定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲被嫌講電話太大聲，泰籍移工持刀殺害同鄉遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗某水泥廠雇用的泰籍移工阿比（LADTA APHISIT），2023年12月晚間在宿舍內講電話時，正在樓下喝酒的泰籍移工認為他講話太大聲，上樓理論。雙方最後大打出手，阿比拿出水果刀，朝對方的頭胸腹等部位猛刺11刀，殺死對方。一審法院將阿比判刑9年10月，二審改判10年6月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，阿比與死者瓦城（中文譯名）都是水泥廠員工，平日也都居住在苗栗縣銅鑼鎮的員工宿舍中，2人並無宿願，2023年12月8日晚間8點多，阿比在宿舍內講電話，至於瓦城則與其他工人在樓下喝酒，瓦城覺得樓上的阿比講電話太大聲，隨後上樓指責阿比，2人起了爭執。

阿比氣不過，抓起床頭的水果刀（刀刃長約15公分），朝瓦城的頭部、胸部、腹部及腰部等重要部位猛刺，阿比用力極猛，刺穿瓦城的肝臟、胃臟、脾臟，同事們發現後，趕緊呼救，但瓦城仍因多處銳器傷造成肝、脾、胃穿刺傷，併發敗血症，導致敗血性休克，送醫治療後2天而死亡。警方到場詢問誰是兇手時，阿比坦承犯案，並被帶回偵訊。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，阿比否認具有殺人犯意，辯稱「瓦城抱怨我講電話聲音太大，我已降低音量，他還用泰語辱罵、挑釁，他先動手打我，我被他打倒在床上，我才拿刀；而且他喝醉酒，身材比我高大，我怕被他打死，才拿刀預防；宿舍走道太窄，無法脫逃，我沒有要殺他的意思，我只承認傷害致死。」

一審法院認為阿比攻擊部位都是致命部位，確實具有殺人犯意，成立殺人罪；但考量他自首，予以減刑，判刑9年10月。案件上訴第二審，高等法院台中分院也認為他犯殺人罪，改判10年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

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