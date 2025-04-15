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前枋寮鄉長收回扣、私用公務車貪232萬　監察院全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（15日）新聞稿指出，屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟於任職期間，藉由經辦公共工程收取回扣或就職務行為收受廠商賄賂，及私用公務車等行為，違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法及採購人員倫理準則等規定，核有重大違失。監察院於114年4月8日13位審查委員全數審查通過監察委員王幼玲、蔡崇義提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳亞麟為籌措日後競選連任經費、私人助理薪資及參與鄉里活動跑攤費用，明知政府採購法第6條第1項規定，關於機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，竟為圖謀自己之利益，利用主管枋寮鄉公所發包工程之職權，藉以收取回扣，並與工程廠商及圍標業者，共同基於以非法方法使開標發生不正確結果之犯意聯絡而相互勾結，總計與他人共同收取回扣新臺幣232萬3,000元，疑涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦公用工程收取回扣等罪。

陳亞麟利用其主管枋寮鄉公所小額採購案之核定權限，與黃○修共同基於違背職務收賄及不違背職務收賄之犯意聯絡，收受民眾徐○益、沈○長之賄賂35萬元，被彈劾人因而於108年核定21件小額工程採購案由徐○益、沈○長承攬，疑涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之對於違背職務行為收受賄賂及同法第5條第1項第3款之對於職務上行為收受賄賂等罪。

監察院指出，陳亞麟明知不可私用公務車，竟意圖為自己不法所有，基於公務員假藉職務上機會詐欺得利之犯意，自行駕駛公務車處理私人事務，因此詐得無償使用公務車輛之不法利益計3,993元，疑涉犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪，及刑法第216條、第215條之行使業務登載不實文書等罪。

監察院強調，陳亞麟上開違失事證明確，經臺灣屏東地方檢察署檢察官依貪污治罪條例起訴。核其所為除涉及刑事責任外，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範、政府採購法、採購人員倫理準則等規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條所定情事，爰通過彈劾，並移送懲戒法院審理。
 

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