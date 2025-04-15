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中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／ETtoday資料照）

▲總統府、士林憲兵隊等士官兵被收買拍投降心戰影片，高等法院先前予以判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

本土黑幫竟淪為共諜，甚至還滲透進入總統府、士林憲兵隊內。台灣高等檢察署查出，天道盟旗下的太陽聯盟人員與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，宣稱「中國人不打中國人！」以領取5到30萬元的賄賂。包含總統官邸憲兵、士林憲兵隊都有不少士官被收買，這些官兵先前也遭判刑6月到5年8月不等的刑期。

本案源於宜蘭檢警單位追查地方上賄選案件時，赫然發現嫌犯手機內竟有士官拍攝投降心戰影片，隨即回報上級檢察官；檢方也不敢大意，改由台灣高等檢察署以偵辦內亂、外患罪的規格偵辦本案，才順利破獲這起黑幫收買士官兵成共諜的案件。

高檢署查出，天道盟寶陽會副組長李姓女子，透過管道結識想在台灣發展共諜組織的陳姓台商，並找到曾在總統府憲兵211營擔任中士的彭姓男子。最後由彭男牽線，在部隊中找同袍拍攝投降心戰影片。這些現役軍人拍攝的影片中，只要手拿五星旗揮舞，表示願意效忠對岸，在戰爭時投降、不予抵抗，甚至還有人喊說「中國人不打中國人！」，並提供軍人證影印本，就能取得5萬元到30萬元不等的金錢。而他們還有紅利，只要竊取軍中機密交出，就能另外獲得數萬元獎金。

檢警清查後，除了在總統府的彭男以外，還有3名士林憲兵隊的士官、3名海軍飛彈快艇士官兵，以及支援總統官邸的陳姓憲兵也捲入本案。其中海軍飛彈快艇的李姓士官，除了交付情報給予幫派的李女外，也吸收劉姓、吳姓2名士兵，穿著軍服在基隆的營區內拍攝投降影片。此外，總統賴清德官邸「萬里警衛室」負責維安的陳姓憲兵，也偷拍警衛室編組交付給李女。

全案經檢方偵破並提起公訴後，高等法院日前一審宣判，李女遭重判有期徒刑6年8月，彭男遭判刑4年8月並褫奪公權3年。飛彈快艇的李姓士官因供出其他共犯獲得減刑，遭判2年8月、褫奪公權2年。但被李姓士官吸收又在營區拍攝投降片的劉男，遭判刑3年6月，褫奪公權3年；另名也被李姓士官吸收的吳男，判刑5年2月，褫奪公權4年。至於士林憲兵隊的張姓、林姓、陳姓3名士官，分別遭判刑5年2月、5年8月、3年2月等刑期。

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