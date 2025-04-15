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大陸 大陸焦點 特派現場

關稅戰再出招！　傳北京下令航空公司不再接收波音飛機

▲▼波音罷工。（圖／路透）

▲波音。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

作為關稅戰反制的一部分，大陸傳出已經下令國內航空公司，不再接收波音公司的飛機。據報，大陸也要求國籍航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。

《彭博社》引述消息報導，該命令是在大陸上周末宣布對美國商品徵收125％的報復性關稅之後發布。關稅使美國製造的飛機和零件的成本增加一倍以上，這使得大陸的航空公司無法接受波音飛機。

報導指出，北京方面還在考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

根據Aviation Flights Group數據，約有10架波音737 Max飛機準備加入大陸航空公司機隊，其中中國南方航空、中國國際航空和廈門航空各兩架。網站資料還顯示，其中一些飛機停在波音位於西雅圖的工廠基地附近，而另一些則停在大陸東部舟山的一個整理中心。

報導引述消息指，其中可能有部分飛機已經在「對等關稅」宣布前就完成了交割和支付。這些飛機可能會按照個案處理，允許進入大陸。

雖然空中巴士是更重要的供應商，但報導提到，大陸的航空公司也指望國產的中國商飛C919來補充窄體飛機的需求，但航空公司的機隊中仍有數百架波音飛機需要維護、維修和更換。

波音公司庫存仍有大量原本打算供應大陸航空公司的成品飛機。這間美國飛機製造商警告稱，不斷升級的貿易爭端也可能損害受到疫情嚴重打擊、最近才出現恢復正常跡象的供應鏈。

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