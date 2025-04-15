29歲移民誤遭川普政府遣送！　薩爾瓦多總統表態無意放人

▲ 布格磊與川普在白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院日前裁定，川普政府須協助一名遭錯誤遣送至薩爾瓦多監獄的男子回到美國，但薩國總統布格磊（Nayib Bukele）14日在白宮明確表態，他無意將這名男子遣返，甚至暗指此舉如「偷渡恐怖分子」，美方官員則聲稱，無權從他國手中強行將他帶回。

綜合《路透》等外媒，這名29歲薩國移民賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）住在美國馬里蘭州，因川普加強打擊非法移民，3月15日遭遣送至薩爾瓦多一座監獄。川普政府先前聲稱他為MS-13幫派成員，但律師堅決否認。

正出訪美國的布格磊14日在白宮與川普會晤，面對記者提問回應，他並無權力將賈西亞送回美國，「這個問題太荒謬了，我怎麼能將恐怖分子偷渡到美國？」

▲ 賈西亞持有在美國工作的許可證，卻誤遭遣送回國。（圖／路透）

賈西亞持有合法工作許可證，2011年來一直住在美國，先前移民法官也批准保護賈西亞，使其免於遣返，否則返國恐怕面臨幫派暴力。而最高法院上周維持下級法院裁決，要求川普政府「促進並實現」使賈西亞回美，但也承認「實現」一詞定義不夠明確。

美國政府稱驅逐賈西亞是「行政疏忽」，但國土安全部官員14日提交法院的文件中稱，「無權強行將外國人從外國主權國家國內監管中帶走」，引發政府違抗司法命令的質疑。

法律專家則批評，美方實際上可透過外交安排將人帶回，只是不願執行。學者蘇敏（Ilya Somin）直言，薩爾瓦多是因美國要求而拘留賈西亞，「顯然如果他們願意，就可以讓他獲釋」。本案將於當地15日舉行聽證會，法官可能追究美方是否刻意施壓，讓布格磊拒絕配合法院命令。