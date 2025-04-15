美政府最強瘦身風暴！川普擬砍國務院一半預算　27駐外使館恐關閉

▲川普政府計劃大砍國務院一半預算，令美國27個使館面臨關閉風險。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

路透社取得美國政府內部規劃文件，顯示川普政府計劃大砍國務院近300億美元（約新台幣9746億元）的預算，幾乎佔了原本金額的一半，而此舉恐將導致美國至少27個使館關閉，對外援助也將縮減超過一半。據悉，這項計畫中的部分措施現已開始實施，若川普下屆成功連任，恐將掀起聯邦政府前所未有的「瘦身風暴」。

據路透社報導，這份名為Passback的「回饋文件」，是白宮預算辦公室（OMB）針對2026財政年度對國務院作出的回覆，建議國務院預算從現行544億美元大幅削減至284億美元。文件也顯示，美國國際開發署（USAID）的對外援助資金，也將從原本的383億美元削減至169億美元，恐令主要的國際災難與難民援助項目大受影響。

路透取得的另一份備忘錄指出，美國政府同時也考慮關閉27個駐外使館，其中包括10個大使館與17個領事館，主要集中在非洲與歐洲地區。川普政府此舉被視為與馬斯克「政府效率部」（DOGE）推動的計畫一環，意圖快速大幅縮減聯邦開支、精簡人事。

報導稱，國務院目前可就預算方案提出異議，但消息人士指出，最終版本提交國會前僅會「輕微」修改。儘管國會可能恢復部分預算，但在川普可能重返白宮的背景下，這份文件顯示外交與對外援助政策恐將大幅轉向，對全球美國影響力與聯盟網絡帶來深遠影響。美國國務院、白宮和白宮管理及預算局皆未立即回覆路透社置評要求。