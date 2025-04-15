分手晶華集團！晶英國際行館加入萬豪頂奢品牌　8／1原址開幕

▲御盟集團旗下晶英國際行館今年8月正式加入萬豪集團旗下頂奢品牌。（圖／晶英國際行館提供）



記者許宥孺／高雄報導

御盟集團旗下的高雄晶英國際行館今(15日)宣布，不與晶華集團續約，8月1日將正式加入萬豪集團旗下最頂級的奢華品牌「The Luxury Collection」 的一員，並將命名為「THE AMNIS 然一酒店」，預計今年8月原址開幕。

御盟集團與萬豪國際集團今日共同宣布，雙方已正式簽署品牌授權合約，將引進萬豪旗下頂級奢華品牌「The Luxury Collection」。這是繼台北W飯店後，萬豪集團睽違20年再次於台灣引進奢華系列品牌，「The Luxury Collection」 首家酒店選址高雄，命名為「然一酒店(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)」。

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萬豪國際集團大中華區首席發展官郁國剛先生表示：「我們由衷高興能與御盟集團達成合作，首次將豪華精選酒店帶入台灣。這標誌著萬豪國際集團在台灣的第2家奢華酒店、台灣的首家奢華系列豪華精選酒店將計畫於今夏盛大開業。」豪華精選酒店以精準捕捉目的地文化精髓而聞名，此次落戶高雄，將透過這一品牌獨特的視角，詮釋高雄這座城市的文化魅力與自然風光，呈現一場融合在地文化與精緻美學的奢華體驗。」

The Luxury Collection隸屬於萬豪國際集團最尊貴的「奢華」系列酒店之一，與艾迪遜酒店（EDITION）、W酒店、麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）、瑞吉酒店（St. Regis）及JW萬豪酒店（JW Marriott）同屬頂級品牌。該品牌始於1906年，前身為CIGA品牌，匯集了歐洲許多標誌性的酒店。截至2024年，The Luxury Collection在全球40多個國家與地區擁有130家頂級酒店。

▲晶英國際行館為目前高雄飯店房價最高，未來加入萬豪集團，入住一晚破萬。（圖／記者許宥孺攝）



事實上，晶英國際行館為目前高雄平均房價最高的酒店，入住一晚約7500元至8500元不等，由於館內裝潢設施均符合萬豪集團奢華標準，館內將不會有太大改變。The Luxury Collection 在歐美國際房價均價約1至於2萬元，業者表示，短期目標將朝向房價1萬元以上邁進，7月30、31日將停業2天進行室內軟裝，8月1日正式開幕。換句話說，未來入住晶英國際行館只會更貴。

御盟集團總裁邵永添表示，過去御盟集團跨足飯店旅宿業，已獲得47座世界級獎項肯定，累積超過30萬旅客的讚賞，並在8年間奪得台灣都會區五星級酒店客戶滿意度最多次第一。如今，獲得全球最大酒店集團萬豪國際的青睞，正式授權我們經營旗下最頂級的The Luxury Collection，這是台灣酒店業的歷史性新頁，也展現了御盟集團對奢華服務的極致追求。