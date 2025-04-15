人夫靠Google演算法抓姦！小王求「海鮮犒賞」：外埔野戰最刺激

▲人夫靠著Google演算法，意外抓到妻子外遇。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者黃資真／高雄報導

高雄一名人夫發覺妻子手機的Google頁面，經常被推送汽車旅館廣告，一問之下竟意外抓到外遇，而妻子也坦承與網友曾到外埔山上野戰，多次發生性關係，因此人夫怒告小王求償50萬。高雄地院判賠30萬元為適當。

人夫主張，與妻子小琳（化名）自2014年結婚，育有2子，2023年初他發覺小琳手機Google搜尋頁面，經常推送汽車旅館廣告，質問後意外抓到妻子自2018年到2023年中秋節間外遇網友阿雄（化名），每2、3個月就發生一次性行為，氣憤向阿雄提告求償50萬元。

阿雄喊冤，他只在2018年與小琳發生過一次性行為，事發當日得知對方已婚後，未再發生過性關係，僅有聊天，請求駁回。

不過，小琳出庭作證提供對話紀錄，證稱她透過交友軟體認識阿雄，剛認識就已告知對方自己已婚，回台中坐月子期間就多次約阿雄到汽車旅館見面，即使回台北住後，每次回台中都會跟阿雄發生性行為。

對話紀錄中，2023年6月5日阿雄獲悉小琳回台中，隨即傳訊「感覺很久沒刺激的做了」、「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」、「應該兩次」、「有射嘴巴」、「看妳被射哪裡會爽的很滿足啊」、「都沒射裡面過」，並提供勃起照邀戰。

▲鹹濕對話紀錄中，阿雄還表示跟小琳在山上野戰是最刺激的一次性愛。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



6月7日，阿雄持續傳訊邀約「那可以犒賞我，妳的鮑嗎」、「那妳要給我刺激嗎」、「感受到妳渴望被填滿的姿勢，我就更努力撞」、「直奔我的胯下嗎」、「（約）車上啊，可以去麗寶附近的高處，比較沒人」，小琳也回應「是你，都給你射很多次了」、「旅館比較舒服，我是說約的話比較喜歡在旅館」。

法官根據上開證據，認為小琳與阿雄不倫關係長達4年以上，致人夫罹患憂鬱症，甚至遭學校辭退，勘認已侵害人夫配偶權，判決阿雄賠償30萬元為適當。可上訴。