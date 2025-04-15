高雄拖板車鋼管噴飛影片曝！搶快左轉擊落轎車　女騎士衰遭撞

記者許宥孺／高雄報導

高雄市橋頭區今(15日)發生一起車禍，一部裝載鋼管的拖板車行經路口時，未離讓對向直行的轎車，導致兩車發生碰撞，轎車失控後再波及到停紅燈車輛、女騎士，導致女騎士受傷送醫救治。

▲拖板車裝載鋼管搶快左轉，直行黑色轎車撞上後再波及1部休旅車、1名騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）



上午10點多，警消獲報橋頭區公園路、隆豐路發生車禍，救護人員到場時，發現一名女騎士手腳擦挫傷，經現場處置後送醫治療。

警方調查，當時43歲蘇姓男子駕駛拖板車，行經路口左轉時，與對向40歲莊姓男子駕駛的轎車發生碰撞，導致轎車逆向撞上停等紅燈的休旅車左側車身，也波及到30歲林姓女騎士，拖板車裝載的鋼管則散落一地。

▲車禍發生後，鋼管掉落一地 。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方初步研判，蘇姓拖板車駕駛轉彎時未禮讓直行車，莊姓駕駛雖直行，但未注意前方狀況而發生事故，經查雙方並無酒駕情形，詳細肇因仍待交通警察大隊分析鑑定。

此外，蘇男駕駛曳引車裝載鋼管掉落，導致影響交通，警方依據違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，警方並加強該路口交通疏導及通報拖吊車及清潔隊到場處理。