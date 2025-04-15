「6條通」男午餐約會被盤查　報身分讓女友傻眼！逃8年栽了

▲楚姓男子帶女友吃午餐約會。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名楚姓男子日前帶女友吃午餐約會，不過機車違停紅線，兩人遭到盤查，楚男報上「名字」，讓一旁的女友都傻了，竟與自己熟悉的名字不同。員警最後查出楚男的身分，發現他因案遭通緝，已逃亡8年，怕被檢舉，就連枕邊人也不知道他的真實身分，全案訊後解送歸案。

鹽埕分局五福四路員警13日中午12點35分執行巡邏勤務時，發現五福四路、莒光街口有一部機車違停在紅線上，員警上前詢問，發現車主情侶正在早餐店享用鍋燒意麵，女子趕緊上前移車。

警方對兩人進行盤查，男子表示自己沒帶證件出門，名字叫「吳X鴻」戶籍在大寮區，但員警對比照片，認為與男子外貌不符合，處後查出男子真名姓楚，於2017年因竊盜、公共危險及放火燒燬他物等6案，遭高雄、橋頭、台南等地檢署發布通緝在案。

▲一旁的女友聽到男子的真名、真實身分都傻了。（圖／記者許宥孺翻攝）



楚姓男子謊報身分被識破，當場點一根菸試圖化解尷尬，員警轉向問一旁的女友，要女友揪出男子的真實身分，沒想到女友一臉矇，「我不知道他叫什麼名字」；原來，兩人交往時，男子也是使用假身分，不僅稱自己叫「蕭X」，也隱瞞有通緝身分，眼前的枕邊人此刻好陌生。

警方調查，楚嫌在外逃亡8年，沒想到會因為機車違停而被警方盯上，謊報身分又到遭員警識破，全案警詢後，已將他解送歸案。