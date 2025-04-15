高雄猴「坐汽車引擎蓋」趴走畫面曝　網嘆：大鬼島真是無限驚奇

▲高雄猴深夜「獨坐汽車引擎蓋」上路趴走，衝擊畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在左營區富民路、至聖路口時，直擊在對向有一名男子坐在一台轎車的引擎蓋上迎面駛來，看起來好像若無其事，車子也繼續順順的開走了，衝擊景象讓他當下楞了一下才反應過來，直呼真的傻眼。警方表示，已調閱監視器影像查明違規自小客車牌號碼，將通知相關行為人到案說明。

YouTube頻道「WoWtchout」近日分享一段行車紀錄器影片，只見一名男子竟然坐在一台轎車的引擎蓋上，若無其事在路上兜風，畫面讓人相當衝擊，不少網友看傻直呼，「我大鬼島真的是無限驚奇！什麼事都可能！」、「系統出錯，猴子爬到車上」。

▲▼監視器畫面拍下，男子坐在汽車引擎蓋上兜風，之後若無其事下車。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，經查事件發生於4月4日22時許，地點為左營區富民路與至聖路口，目前尚未接獲相關報案。經檢視影片，該汽車駕駛疑違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」規定。

另坐在引擎蓋上之男子則違反同法第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣五百元罰鍰」規定，左營分局已調閱監視器影像查明違規自小客車牌號碼，將通知相關行為人到案說明，查明事實，依法舉發。

至於該行為是否涉及違反刑法公共危險罪則，將函請橋頭地檢署偵辦。