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自己當老闆！12星座「創業成功」機率曝　1星座百分百

▲強者,成功人士,致富。（圖／達志示意圖）

▲創建自己的事業不是容易的事，小地方要特別注意。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

不少人都有自己創業當老闆的夢想，但其實每個星座個性不同，創業的狀況也有差，以下用雷諾曼占卜分析12星座創業成功機率以及注意事項，可要多多留意哦！

牡羊座：創業成功機率30%。
機率偏低的原因是因為個性太過直爽，容易不小心與人起衝突，而失去大好機會，建議牡羊座的大家，可以當投資人，但找專業經理人經營公司比較適合喔！

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金牛座：創業成功機率幾乎百分之百。
你們的邏輯清晰，且眼光獨到，唯一需要注意的是，不要什麼事情都想掌控，連小事情都自己做，你們要做的是規劃及檢視經營方針，其他事情就讓員工做就好了，不然員工沒有你們細心仔細，可能會被你的固執嚇跑喔！

雙子座：創業成功機率70%。
你們思路活躍、點子多，是非常有創意的創業家。但缺點是容易三分鐘熱度，一遇到瓶頸就想轉方向，建議找一位務實的夥伴一起創業，幫你穩定節奏，這樣成功機率會更高喔！

巨蟹座：創業成功機率60%。
你們非常有同理心，懂得照顧夥伴與員工，是溫暖型的領導者。但有時太過感性，做決策會猶豫不決，建議在創業路上要訓練果斷力，才能讓事業穩步成長。

獅子座：創業成功機率80%。
天生有領袖魅力，敢衝、敢拼、也敢擔當，非常適合自己創業當老闆。唯一需要注意的是，不要太愛面子或一意孤行，學會聽進不同聲音，會讓你在創業路上走得更遠。

處女座：創業成功機率85%。
你們超級細心、謹慎，計畫性又強，對細節的要求讓整體運作更有品質。不過偶爾也要給自己一點彈性，不然在變動快速的市場裡可能會錯失良機，放鬆一點會更好！

天秤座：創業成功機率55%。
你們擅長人際關係與溝通協調，適合做品牌、公關、媒體等相關產業。但常常優柔寡斷，難以下定決心，建議找一個果斷、有行動力的合夥人，能幫你把想法真正落實。

天蠍座：創業成功機率90%。
你們冷靜、有遠見，執行力又超強，只要下定決心想做的事，很難不成功。但記得要留意與夥伴的溝通方式，過度保密或神秘可能會讓團隊產生距離感，開放一點會更利於發展。

射手座：創業成功機率65%。
你們有國際觀、創意十足，特別適合做旅遊、教育或文化相關的創業項目。不過缺點是容易分心、熱情來得快去得也快，建議設定明確的目標與計畫，讓你的夢想不只是夢！

摩羯座：創業成功機率95%。
你們穩重、務實、有超強的執行力，是最適合創業的星座之一。你們懂得規劃、能吃苦，願意從零開始打拼，只要方向正確，很難不成功。唯一要小心的是，不要太壓抑自己的情緒，適時放鬆也是關鍵。

水瓶座：創業成功機率75%。
你們創新、跳脫框架，特別適合科技、設計、新創等領域。但有時候會太過特立獨行，讓團隊難以跟上，建議適度接地氣一點，才能讓你的創意真正落地變成成果。

雙魚座：創業成功機率50%。
你們直覺力強、想像力豐富，很適合從事藝術、心理、靈性或美學相關產業。不過創業過程難免碰壁，需要更強的抗壓性與邏輯思考能力，建議找個貼近現實一點的搭檔，能幫你平衡夢與實際。

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