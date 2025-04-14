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4／14～4／20十二星座週運　專屬行動指南畫重點筆記

▲▼星座,十二星座,運勢,行動,指南,日本。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在一週初始讓星星輕聲提醒你，這一週請溫柔行動、相信直覺，宇宙正在悄悄為你鋪路。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週開始了，不妨從星座運勢中，為自己的生活多添一點靈感與指引。日本網站《TRILL》為12星座帶來每週一次的心靈訊息，像是一封專屬於你的小宇宙來信，陪你找回節奏、釐清方向。每週一，不妨留一點時間給自己，看看這週星星們想對你說什麼，把這些溫柔的提醒當作行動上的參考，讓步伐更篤定、心也更踏實。

牡羊座：加足馬力，全速前進的好時機

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這週的你活力滿滿，行動力十足，正是展開新計畫的大好時機。別怕一開始就全速衝刺，即使一度偏離軌道，宇宙也會為你指引方向。留意他人對你的期望，同時也要追隨自己內心真正想要的東西。週末可能會手滑亂花錢，購物前請三思，控制預算才不會後悔哦。

金牛座：準備再出發，重新啟動夢想

你正處於可以真正「動起來」的關鍵時刻。若你曾經暫停過某個重要計畫，現在是重新啟動的大好時機。你內在的一項天賦也可能悄悄萌芽，讓人驚豔。不用害怕展現真實的自己，這週請允許自己活躍、也允許自己追求幸福。

雙子座：重新檢視自己的行動藍圖

現在很適合回顧過去一年的成就，以及重新思考未來想投入更多心力的事。正面看待過往的經驗，將成為你自信的基石。釐清該維持現狀的事物、該推進的目標，能幫助你看清未來方向。人際關係方面，也有機會重新出發。

巨蟹座：人際與工作壓力緩解，局勢漸趨穩定

本週運勢漸趨平穩，之前在人際或職場上感受到的緊繃感也逐漸解除。你可能會遇到願意帶你開拓新視野的貴人，或接收到對你有幫助的重要資訊。夏季以後想實現的夢想也會慢慢浮現。對於流言蜚語，請一笑置之，不必放在心上。

獅子座：醞釀許久的大型計畫即將啟動

你即將迎來睽違數年的重大變化或計畫展開，這會是一段既興奮又充滿挑戰的時光。思考什麼事情能讓你綻放最耀眼的光芒，然後勇敢去做吧。周圍也有不少人期待著你的活躍，讓他們的支持成為你的動力。同時，也可能會發現表達自我的新方式。

處女座：重新找回心的自由感

即使前陣子情緒有些低落，但從這週後半開始，你的心情將逐漸明朗。某個小事件可能會提醒你：「其實心是永遠自由的。」當你學會轉換心情，就能更順利地度過難題。而這份轉念，也將為你帶來連鎖式的好運氣。

天秤座：下定決心的重要轉捩點

這週初發生的某件事，將讓你真正下定決心，勇敢做出人生選擇。這也會讓你更能與重要的人共享幸福時光，同時喚醒你內心的責任感與新目標。當你感到需要幫助時，請不要猶豫向身邊的人求助。別忘了多休息，這週也容易出現身體疲勞感。

天蠍座：職場或公領域迎來突破契機

無論是工作或其他社會責任方面，都將迎來突破的機會。你可能終於完成一項困難任務，或找到適合自己的新方向。現在正是表達自我想法的最佳時機。人際關係方面，也將出現值得深交的重要人物，請用真誠與自然的態度互動。

射手座：身心能量滿載，幸福就在眼前

你這週將被充沛的好能量所包圍，不論是戀愛還是生活，都有值得期待的快樂時光。你會更深刻感受到：「做自己」就是通往幸福的捷徑。越忙碌，內心反而越滿足，但同時別忘了安排放鬆時間。不妨早點回家，好好慰勞一下辛苦的自己。

摩羯座：家庭瑣事獲得解決，心情更輕鬆

你一直掛心的居家問題終於露出曙光，生活會變得更舒適，也讓你心情大大放鬆。接下來也可能安排一些愉快的小旅行，建議提前做些規劃。若必須對他人提出較嚴厲的建議，請注意語氣與態度，帶著笑容更能避免誤解，避免造成長期的情緒結。

水瓶座：生活多采多姿，也要記得給心一個歸屬

你即將迎來熱鬧又新鮮的一週，將接觸到不同的人事物，生活充滿刺激與樂趣。但在這樣變動頻繁的時期，你也會渴望有一個能讓自己安定下來的「心靈歸屬」。為了避免日後感到混亂，建議現在就開始尋找能讓你安心的環境或社群。

雙魚座：一瞬間看清他人真面目，也認清誰才是真朋友

你可能會在某個不經意的時刻，看見某些人的真面目，也許會有點難過。但同時，你也會遇到善良溫暖的人或開心的事物，幫助你重拾信心。此外，這週很適合開始整理居家環境，清掉多餘的物品，留下真正需要的東西，這將是你邁向幸福的第一步。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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