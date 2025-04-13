12星座「偏財運」來了！射手座旅行能轉錢、獅子座抽獎有好運

▲命理專家占卜分析12星座偏財運從哪來！（圖／記者呂佳賢攝）

文／阿谷老師

除了正職工作帶來的收入，每個人總希望自己能多點偏財運，以下透過雷諾曼占卜分析12星座偏財運從哪來，快來好好把握！

牡羊座：偏財運來自朋友介紹。

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朋友無意間的提案、副業邀約都值得關注，越熱血、越行動就越有收穫，別害怕跨出第一步！

金牛座：偏財來自穩健投資或企業合作。

近期身邊會出現值得信任的投資訊息，可以嘗試投資或合作，小額也能開始滾出財富！

雙子座：偏財藏在資訊與社交中。

別忽略朋友的限動、社團資訊與新鮮事，說不定一句話就打開你意外賺錢的門。

巨蟹座：偏財靠家人建議與資源。

家人最近分享的理財話題或投資工具值得研究，你會在熟悉的關係中發現意外驚喜。

獅子座：偏財來自抽獎、競賽與曝光機會。

近期參加公開活動、品牌互動都有好運氣，只要你敢秀自己，幸運自然找上門！

處女座：偏財運來自副業、接案與斜槓。

專業技能能帶你走得更遠，小試身手會讓你發現收入竟然能加一筆！

天秤座：偏財藏在人脈網絡與聚會裡。

別再婉拒邀約，走出門會遇到貴人，身邊的人就是你近期最強的財富磁鐵。

天蠍座：偏財來自合作與分潤制度。

當你願意與人共享資源，會收穫更多想不到的收入模式與合作提案。

射手座：偏財靠遠方、外地或旅途中機緣。

旅行中結識的朋友、看到的創意都有可能成為新收入，放膽冒險會讓你找到屬於自己的財路。

摩羯座：偏財運靠專業技能與經驗變現。

別小看你累積的知識與工作能力，現在正是教學、顧問、諮詢服務發展的好時機！

水瓶座：偏財來自創意與突發靈感。

近期腦中冒出的奇思妙想別急著否定，試著實踐，有機會變現成一筆可觀的額外收入。

雙魚座：偏財藏在夢想與信念中。

當你願意相信自己內心的聲音、行動實踐，宇宙會用意想不到的方式，幫你打開偏財大門。