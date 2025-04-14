只有台灣才有？「1款衛生紙」出國沒看過　網狂呼：真的好用

▲台灣人愛用抽取式衛生紙。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

藝人史丹利好奇表示，遊遍各國的他，發現除了大陸以外，幾乎沒看過其他國家使用平版或是抽取式衛生紙，因此好奇「抽取式衛生紙，全世界是不是只有台灣才有呢？」文章引發關注，網友紛紛回應「剛到國外生活，好不習慣沒有抽取式衛生紙」、「出國我都自己帶一兩包抽取式，好好用」。

史丹利在臉書粉專《熱血史丹利大叔應援團》表示，他去過那麼多國家，除了中國外，還真的都沒有看過他們用平版、抽取式衛生紙，畢竟大多數國家的廁所都是使用捲筒衛生紙，有抽取式的話通常也都只是面紙。

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對此，史丹利認真求解，「抽取式衛生紙，全世界是不是只有台灣才有呢？真的有其他國家人在用抽取式或平版衛生紙嗎？」

底下網友熱議，「捲筒每次都要找起頭，跟找膠帶一樣是惡夢」、「平版超難用，那太多還要塞回去」、「在義大利還真沒看過可以沖馬桶的抽取式衛生紙」、「出國我都自己帶一兩包抽取式，好好用」、「好市多衛生紙在台灣賣得非常好，也推薦給其他國家好市多進口銷售，但銷售狀況真的差強人意，因為國外喜歡捲筒式，台灣人偏好這樣的抽取式衛生紙」、「美國飯店有看過」、「捲筒衛生紙超容易破，我每次都要捲超厚擦才安心，這樣也沒有比較省啊」。

有網友回應，國外也有抽取式衛生紙，但質感偏向面紙，認為還是台灣質感舒服，「國外抽取式的幾乎都是面紙質感」、「英國有抽取式衛生紙而且是盒裝，裡面的質地是面紙」、「剛到國外生活，好不習慣沒有抽取式衛生紙，很想從台灣帶來澳洲，澳洲抽取式都是面紙質感」。

還有人分享，「在美國並沒有抽取式衛生紙這種東西，只有抽取式面紙，而且美國面紙很粗糙，用久了會脫皮」，也提到美國家人來台時，看到台灣家裡不管到哪都放一包抽取式衛生紙非常方便，可以擦臉跟屁屁，品質好又柔軟，「只要我們回美國都要帶6、7包給他們」。

事實上，永豐實董事長、永豐餘集團第三代何奕達指出，他們在1972年開發出台灣第一張壓紋衛生紙，但製造過程中有很多手工環節，人員多少會碰到衛生紙，因此二代創辦人何壽川認為，這樣的生產方式不符合衛生、安全要求。

加上使用過平版衛生紙的人都知道，手上還有水時容易把整疊弄濕，一不小心就拿出過多的衛生紙出來。

因此1980年代還是以平版衛生紙為主流時，何壽川看見消費者使用不便，加上歐美已經有連續折疊、抽取的面紙設計，但並未運用到衛生紙上面，於是何壽川與本土製造商合作，開發出自動化生產設備，讓台灣甚至是世界第一包抽取式衛生紙因而誕生。