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跟團玩北海道　同團台人別「1款胸章」！全場愣：好丟臉…

▲▼日本仙台車站，仙台旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本玩，有網友表示，最近跟團去北海道，發現團裡有一對年輕夫妻，胸前別了「私は台湾人です（我是台灣人）」的胸章，到任何地方都有點刻意秀胸章給日本店員看。看到貼文後，許多人紛紛直呼這個舉動很敗好感，「好丟臉……」、「態度行為決定一切，哪裡來的不重要。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「來日本別我是台灣人的胸章？」他跟團去北海道，同團有一對年輕夫妻，感覺是度蜜月的。讓他不解的是，對方胸前別了「我是台灣人」的胸章，「看他們到任何地方，都有點刻意秀胸章給日本店員看，請問這個胸章的作用？」

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貼文引發討論，許多人紛紛坦言不喜歡這種行為，「311都過去10年了，還要情勒」、「311的台日友好早就被近幾年的失格旅人消耗殆盡了」、「有在東京看過別別針和貼貼紙的，雖然我不知道這效果是什麼，但基本上非觀光區的日本人看到還真的無感，你是台灣人然後呢？比較高級？」「什麼樣的人出國會到處宣揚我是台灣人？」

就有網友直呼，「台灣人會日語的比例比中國高很多，所以相對的，台灣人比中國人更容易跟日本人產生爭執，時不時就有台灣人在盧日本店員」、「態度行為決定一切，哪裡來的不重要」、「去過日本多次，沒遇過不合理的服務，服務前也沒問你是哪國人，不要做迷惑行為，店家也一樣會做你的生意。」

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