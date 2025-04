川普暫免電子產品關稅　台灣「64％商品被豁免」成最大受惠者

▲美國免除電子產品關稅,台灣有64%產品被豁免,被經濟學家稱為最大受益者。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國海關與邊境保護局(CBP)發布公告,更新美國對等關稅措施指引,列出20條豁免清單,其中電腦、智慧型手機及晶片等電子產品也都入列,為蘋果、戴爾等科技巨頭帶來重大利多。專家指出,此舉形同美中貿易戰的戰術降級,而豁免比例高達64%的台灣,成為了其中的最大受益者。

據《紐約時報》報導,這項在美東11日公布的關稅豁免措施,涵蓋了iPhone、數據機、路由器,以及快閃記憶體等產品,就連被川普課徵145%高額關稅的中國,也被列入豁免國內。報導稱,由於多數電子產品都是「中國製造」,因此這項改變可視為對中國產品的首次重大豁免,同時還能抑制額外的通貨膨脹,平息許多經濟學家擔憂的經濟衰退與動盪。

US #tariff exemptions in smartphones, semis and other tech equipment turn out to be greatly helpful for major Asian economies.



- 64% of #Taiwan (TSMC) exports are now exempted, reducing its 32% tariff to just 12%, on average



- #Vietnam goes down from 46% to 33% given exemptions… pic.twitter.com/8TBI8PpQz1