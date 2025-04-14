川普暫免電子產品關稅　台灣「64％商品被豁免」成最大受惠者

▲美國免除電子產品關稅，台灣有64%產品被豁免，被經濟學家稱為最大受益者。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新美國對等關稅措施指引，列出20條豁免清單，其中電腦、智慧型手機及晶片等電子產品也都入列，為蘋果、戴爾等科技巨頭帶來重大利多。專家指出，此舉形同美中貿易戰的戰術降級，而豁免比例高達64%的台灣，成為了其中的最大受益者。

據《紐約時報》報導，這項在美東11日公布的關稅豁免措施，涵蓋了iPhone、數據機、路由器，以及快閃記憶體等產品，就連被川普課徵145%高額關稅的中國，也被列入豁免國內。報導稱，由於多數電子產品都是「中國製造」，因此這項改變可視為對中國產品的首次重大豁免，同時還能抑制額外的通貨膨脹，平息許多經濟學家擔憂的經濟衰退與動盪。

US #tariff exemptions in smartphones, semis and other tech equipment turn out to be greatly helpful for major Asian economies.



- 64% of #Taiwan (TSMC) exports are now exempted, reducing its 32% tariff to just 12%, on average



- #Vietnam goes down from 46% to 33% given exemptions… pic.twitter.com/8TBI8PpQz1 — Emre Akcakmak (@akcakmak) April 13, 2025

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席北美經濟學家艾希華斯（Paul Ashworth）指出，在豁免清單中，台灣、馬來西亞、越南及泰國等亞洲地區的供應國獲得明顯利多，其中以台灣受惠最深，達64%的進口產品獲得關稅豁免，其次為馬來西亞44%、越南與泰國約三分之一。

分析指出，這有助於鞏固台灣在全球科技供應鏈中的戰略地位，特別是在半導體領域。資產管理公司East Capital前沿市場主管阿卡馬克（Emre Akcakmak）也在X秀出圖表，大讚美國此舉將對亞洲主要經濟體大有裨益。

儘管豁免為市場注入短期信心，川普政府仍未完全放棄對科技產品徵收新一波關稅的可能性，尤其針對半導體與與國安相關項目。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調，總統仍致力於推動科技製造回流美國，避免對中國過度依賴。專家提醒，關稅政策恐將在未來數周，乃至數月內，出現新一輪變動。