搭台灣計程車「遇4狀況」日本妹狂搖頭：被騷擾也不敢說！爆共鳴　

▲原PO勸女性不要單獨搭計程車。（示意圖／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名日本女網友表示，在台灣生活12年了，有4原因，讓她不願意一個人搭乘路邊攔的計程車。其中，最常遇到司機瘋狂問「妳在台灣做什麼的？」「是跟台灣人結婚嗎？」而且多數計程車老舊，車內又瀰漫著菸味，開車也很粗魯，勸日本女生如果來台灣，安全起見，不要一個人搭計程車，貼文掀起熱論。

日本女網友在Threads發文，搭計程車時，司機知道她會講中文，就會就開始瘋狂問「妳在台灣做什麼的？」「來多久了？」「在台灣過得開心嗎？」，這些問題都還好，更誇張的是問「妳月薪多少？」「是跟台灣人結婚嗎？」「（回答不是的話）為什麼不想跟台灣人結婚？」「妳喜歡台灣男生嗎？」

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不只是被問到尷尬問題，她還經常被要求提供日本旅遊建議，「下個月要去北海道，有什麼推薦的？」她心想，這可以自己上網查資訊吧？更讓她無奈的是，即使表明自己是關西人，司機仍硬要她推薦北海道行程，「很多人不理解日本有多大」。

此外，車子的整體狀況也讓她不太敢恭維。她直言，有些車子不但老舊、設備破損，還有濃厚的菸味，甚至有些司機身上會有不舒服的氣味，「即使在計程車上被講了像性騷擾的話，只要車門被鎖起來就完了，我根本無法反駁，真的很討厭」。原PO強調，這是禮貌的問題，「當然，台灣有很多有禮貌的人，我也有很多這樣的朋友」。

貼文曝光，掀起網友討論，「這是他們問我最多的問題，哈哈。如果我告訴他們我不懂中文，他們可能不會跟我說話，或者是上車就裝睡」、「身為台灣人，我也有同樣的感受」、「現在年輕人都用Uber了，很少會在路邊攔車」。

貼文被轉發到PTT上，網友紛紛表示，「韓國計程車也很愛問，上次一直用翻譯跟我聊天」、「我老婆來台灣玩也一直被問，到最後她都寧願坐捷運」、「其實不只計程車，很多店家也是」、「 不只計程車司機，台灣人都很愛問私事吧」、「我日本朋友也這樣說，真的超噁，很丟臉」、「台灣很多沒有界限感的問話，超煩」。

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