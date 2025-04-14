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1月161萬人次出國「遠超疫情前」　專家估全年恐因關稅戰反轉

▲▼桃機,桃園機場 。（圖／桃機公司提供）

▲今年1月出國人數達161萬3482人次，已遠超越疫情前129萬9722人次。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

根據交通部觀光署統計，今年1月出國達161萬3482人次，已遠超越疫情前129萬9722人次，也讓疫後觀光產業呈現兩樣情。前瞻觀光政策研究室統計，今年第1季（1至3月）上市櫃觀光業營收中，僅旅館業較去年及疫情前衰退。專家指出，隨著關稅議題不確定性發酵，旅行業、航空業全年營收不排除跟著衰退。

根據觀光署統計，今年1月總計有161萬3482人次出國，其中以前往日本58萬6231人次、大陸21萬6932人次及香港14萬7139人次最多。另外，來台旅客約65萬1078人次，其中以南韓、日本、香港、大陸及菲律賓旅客最多，讓出入境觀光逆差持續擴大。

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前瞻觀光政策研究室統計，今年第1季上市櫃觀光業營收中，僅旅館業較去年衰退1.7%，其他均為成長趨勢，像是旅行社較去年成長11.9%、觀光餐飲業成長3.9%、餐飲業成長4.7%、航空業成長6至8%。若與疫情前2019年相比，旅館業更是衰退4.8%，餐飲業則有54.9%漲幅，航空業普遍也成長2至3成，旅行社則增加14.6%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，旅館業獨衰退狀況與去年類似，主因民眾較熱衷出國所致。今年原預期旅行業仍會有5至10%成長，但受美國高關稅議題影響，恐影響民眾出國意願，儘管目前美國暫緩政策，很多人還是會因為不確定性因素審慎考量。

黃正聰表示，原先已購買出國行程的旅客可能不受影響，但尚未購買或決定者，可能影響其意願。今年首季還能看到旅行業、航空業成長，隨著關稅議題發酵，預計4月起市場可能有10至20%的波動，不排除全年變成衰退情形。

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