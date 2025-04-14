大阪世博開幕首日湧14萬人！冒雨撐傘「網路癱瘓」　藏壽司排8小時

▲2025大阪關西世博，14日開幕第二天，會場東入口擠滿等候進場的排隊人龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2025大阪關西世界博覽會（大阪萬博）昨（13）日起在人工島夢洲正式登場，不過開幕當天卻降下大雨，原本官方計畫打造「不須排隊」的世博，豈料第一天卻吸引超過14萬人排隊入場，現場網路癱瘓不僅增加排隊入場的等候時間，更導致民眾無法順利預約入場場館，排隊時間超過2小時，且廁所也是大排長龍。

根據《日本放送協會》，日本大阪睽違多年再度舉辦世博，158個國家與地區和7個國際機構參展，包括德仁天皇與皇后、日本首相石破茂都有出席12日的開幕典禮，然而13日開幕當天的氣候卻不甚理想，在一陣滂沱大雨中，從世博會場東口附近的夢洲車站附近便擠滿排隊人龍，且廣場上缺乏遮風擋雨的設施，令民眾相當不滿。

就連準備從會場離開、前往夢洲車站的民眾，為了等候車站方面的引導，也排成長達100公尺的隊列。

▲▼夢洲車站月台還有車站外，擠滿準備離場和進場的民眾。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《讀賣新聞》，原本大阪官方計畫打造「無須排隊」的世博，但開幕當天卻因吸引超過14萬人入場而大排長龍，會場東入口從上午9時就吸引許多人排隊等待接受手持行李檢查，不過從上午9時起至下午2時卻發生通訊網路癱瘓的窘境，研判是因為民眾在排隊等候入場時用手機收看影片，使得官方緊急呼籲民眾，盡量不要在現場用手機看影片。

隨著通訊網路癱瘓，導致電子票券的QR-Code驗證無法順利顯示，為了順利舒緩人潮，官方只能睜一隻眼、閉一隻眼放行，而官方也在東入口緊急設置Wi-Fi，網路癱瘓也導致民眾無法順利預約想要參觀的場館。

同時，官方也於13日當天販售無須進行預約的「當日券」，因此許多民眾擠在東入口前的賣場排隊。

▼2025大阪世博開幕13日第一天下起大雨，民眾狼狽撐傘排隊進場。（圖／達志影像／美聯社）

報導也指出，大阪世博為了避免混亂、舒緩人潮，將預約入場當天分為上午9時、10時、11時、中午12時、下午5時等5個時段，中午入場到下午入場的間隔為5個小時，使得大批民眾不得不全擠在中午入場。

一名來自大阪府枚方市的48歲男性抱怨，他從中午12時15分開始排隊等候入場，然而直到1個半小時後，才終於在下午1時50分進入會場，「我原本想要上廁所，但最後只能忍耐不去。希望官方也能將下午的入場預定場次，以每一小時做區隔。」

根據日媒《讀賣電視台》，大阪世博會場內的迴轉壽司「藏壽司」也有大批饕客等候入場，就算是早上時段等著預約中午用餐，也必須要等到晚上8點才有座位，至於壽司郎則顯示「279組客人候位」。

許多民眾在社群網路抱怨，「下午3點東入口還是擠滿了人」、「根本完全進不去」、「從開始排隊到車站入口前，竟然花了2個小時」、「都被大雨沾濕了，好冷」、「擠不上電車」。