小飛機事故！名古屋中部機場「跑道緊急封閉」　台灣航班取消

記者張方瑀／綜合報導

日本愛知縣中部國際機場13日晚間發生飛航意外，一架自東京成田機場起飛的小型噴射機在降落時偏離跑道，衝入一旁草地。儘管無人傷亡，但跑道因此關閉約3個半小時，導致多架國內外航班被迫轉降或取消，連帶影響到14日部分航班營運，包含飛往台灣、自台灣出發的樂桃航空航班。

根據NHK報導，日本國土交通省大阪航空局中部機場辦公室指出，這架小型噴射機在13日晚上10點左右降落中部機場時發生偏離跑道狀況，最終停在跑道旁的草地上。機上僅有機師等2人，皆未受傷。事故發生後，跑道一直到14日凌晨1時30分左右才恢復使用，期間當局出動車輛協助移動機體。

由於跑道封閉時間長達3.5小時，多架航班受到波及。受影響的包括6架國內線班機臨時改降關西機場或羽田機場，另有1架國際線班機取消，1架航班延誤。此外，受機材調度影響，14日也有至少4班國內出發航班與1班國際抵達航班宣布取消。

根據中部國際機場網站資料，取消的國際航班為原訂於13日22時45分出發、14日00時55分抵達台灣桃園國際機場的樂桃航空MM 723航班，以及原訂於14日01時55分出發、於05時50分抵達中部機場的樂桃航空MM 722航班。

針對這起事件，日本運輸安全委員會已將其列為可能導致事故的「重大事故徵候」（重大インシデント），並派遣兩名航空事故調查官前往現場，展開調查以釐清詳細原因。