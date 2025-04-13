總統府否認打造萬間超商成戰時樞紐　翁曉玲又嗆：不符設置條件

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

根據英國媒體《衛報》報導，台灣政府正計劃在台海戰爭爆發之際，將全台逾1萬3000家便利商店轉化為戰時資源中心，雖已遭到總統府否認，但國民黨立委翁曉玲仍緊咬，先前質詢農業部討論法定且應公開資訊的「民生必需品配售供應站」規劃，卻被行政院長卓榮泰造謠扭曲為是國家機密來規避責任，原來機密是指全台超商。她也提出現行規定批評，超商根本不符合配售站設置條件。

翁曉玲指出，賴政府突發奇想 ，擬將全台1.3萬間超商打造成「戰時社區樞紐」，可行嗎？ 賴政府是憑什麼「徵用超商」？ 現行法有規定可以徵用超商嗎？ 無論是戰時或災害急難時刻，人人自危，卻要超商服務員、物流業者挺身而出，他們是有義務配合嗎？ 如不配合會抓起來軍審嗎？ 如有超商物流人員傷亡，政府會給予高額補償嗎？ 另外，超商有權來排除民眾爭搶物資糾紛嗎？

翁曉玲質疑，賴政府要將這樣困難的資源分發任務讓民間業者來承擔， 實在是太輕率無知了；不無可能是有共諜人士滲入在總統府「全社會防衛任性委員會」之中提出的餿主意。

翁曉玲也表示，若按現行規定，現在的超商不符合配售站設置條件，根據「民生必需品短缺時期配給配售辦法」第 9 條規定：「配售站應於平時完成預劃準備，其選定條件如下：一、人口集中且交通運輸便利處。二、空間寬廣可供儲放並有不同出入口。三、防火、防空、通風、水電及停車等功能完善。四、不與災民收容處所設置同一處。另外配售站設置數量以本島一村、里設一站，外離島一鄉、鎮、市設一站為原則，但可依地形、人口、交通及設施等現況酌予調整。」

翁曉玲說，請不要繼強迫宮廟成為儲存彈藥庫後，再霸凌全台超商成為戰時熱點。她也批評原來行政院長卓榮泰說的「戰時糧食儲備供應地點地圖」是國家機密， 是指「全台超商」。這麼重要的「國家機密」，竟然讓四位知情人士洩漏給英媒「 衞報」報導， 卓榮泰還不趕快去查是誰洩密？

翁曉玲提到，自己先前質詢農業部從頭到尾談的是法定且應資訊公開的「民生必需品配售供應站」規劃， 壓根沒說過卓榮泰造謠聲稱的「戰時糧食儲備地圖」。 卓榮泰擔任行政院長近一年， 只會搞政治鬥爭， 沒半點執政本事， 能力差，又不上進，連基本的法規也不去看，甚至還惡意扭曲立委的質詢， 只因他回答不出來就惱羞成怒，硬拗說是國家機密來規避責任，這種無能的院長早該下台了。