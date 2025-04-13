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卓榮泰劍指蔣萬安「只有共產黨要消滅中華民國」　喊首都要有氣魄

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長蔣萬安近來在備詢時，被問及「誰要消滅中華民國」的問題時，強硬回應是共產黨跟民進黨。對此，行政院長卓榮泰13日在民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講時表示，今天要消滅中華民國的只有共產黨，「首都要有氣魄，台北是中華民國台灣的首都，不僅是政治經濟中心，未來還要劃定首都圈黃金廊帶，串連北北基宜4縣市綠色科技，擴大首都圈發展」。

卓榮泰在宣講中表示，今天是規劃宣講階段性的最後一場，回到他最熟悉的台北市，他在大同區出生，在中山區成長，第一次參選議員是在松山區，現在他住在內湖，60多年來沒有離開過台北，「我對台北不僅有感情，還有責任！」

卓榮泰表示，他開始想到，台北是什麼時候開始改變的，前幾天在高雄時，高雄是1998年，謝長廷讓愛河變乾淨才改變，台北是1994年阿扁把戶政事務所櫃檯降低了，101長高了才開始改變，台北變成了有效率、治安好的快樂希望城市。

「所以對台北都有這樣的責任！」卓榮泰表示，今天希望跟他熟悉、成長改變的台北城，要是一個真正的國家首都，不是跟中國牽扯不清的台北城而已，要確立國家未來重要方向。

接著，卓榮泰話鋒一轉，提到最近蔣萬安多次被問及「誰要消滅中華民國」的話題。他表示，要消滅中華民國的是共產黨，1949年用武力把國民黨趕出大陸，民進黨跟共產黨不一樣，是在2000年用民主跟選票把國民黨請出總統府而已。

「我們不一樣，就因為2000年是民主勝利，才有今天自由民主台灣，自由民主中華民國」。卓榮泰強調，要消滅中華民國的只有共產黨，用威脅、武力跟滲透、併吞消滅中華民國，還有台灣人民自由民主的生活方式。

卓榮泰強調，首都要有氣魄，台北是中華民國台灣的首都，不僅是政治經濟中心，未來還要劃定首都圈黃金廊帶，北北基宜串連4縣市綠色科技，擴大首都圈的發展。

卓榮泰指出，中央政府總預算被刪除，財劃法被分走，後續很多對首都圈廊帶的施政無法繼續，所以他拜託民眾回去告訴選區的國會議員，應該保留中央財政能力，地方建設才可以繼續，這樣國會議員才值得支持。

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