卓榮泰轟藍白：對美談判外交人員要往外走　但國外旅費被刪凍

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰13日出席民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講活動時，針對美國對等關稅政策提到，現在還有重要的對美談判，外交人員談判要往國外走，但國外旅費中央政府總預算被刪除、凍結；而輔導支持產業開拓國際市場、產業升級，還有相關人員預算都被刪凍。他批評在野黨，一直刪除政府預算，又告訴人民政府做不好，這是矛盾且錯誤的。

卓榮泰表示，現在很重要的工作還在展開，要展開對美國的談判，外交人員談判代表要往國外走，但是國外旅費中央政府總預算被刪除、被凍結；他也提到，很多輔導支持產業開拓國際市場、引領更多產業升級，還有很多相關人員的預算都被刪減、凍結。

卓榮泰說，甚至推動880億產業支持方案，總預算業務費也被刪除，他批評，「一直刪除政府預算，卻又告訴人民政府做不好，這是矛盾且錯誤的！」

卓榮泰說，面對世界變局，現在希望人民提供支持，第一是支持880億對產業支持方案，讓產業根留台灣，培養更多人才；第二是國防安全，去年到現在，中共飛機入侵防空識別區超過3000架次，比過去增加80％，所以請支持國防安全。

卓榮泰表示，這幾項重要工作是總統賴清德率領下的重要課題，今天再度聚集在這裡，看到很多熟悉面孔，過去大家充滿勝利的笑容，2016、2020、2024年每次大選經過努力打拼，投下選票都在這裡享受民主勝利，享受人民力量，一票票選擇台灣正確道路。

卓榮泰說，台灣是亞洲民主奇蹟，是亞洲四小龍第一名，是全球半導體頂尖國家，也是棒球世界冠軍。他說，人民力量保衛台灣民主勝利，現在希望國人不分黨派、不分族群，面對經濟跟國家安全挑戰，一起疼惜這塊土地，為孩子更健康的未來、更安全的未來，強化經濟、強化國防，反滲透、反併吞、保台灣，是這一代人的使命。