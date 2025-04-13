卓榮泰：嚴查中國產品流竄到台灣　違規必嚴懲不可受低價傾銷影響

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰13日出席民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講活動時表示，美國非常在意「洗產地」的問題，未來中國到美國稅率非常高，中國產品會向世界各地流竄，最有可能跑到台灣來，經過小三通就進來，所以對台灣產業安全，對國人接觸到中國產品安全顧慮一定做好嚴查，有違規一定嚴懲，不會讓低價傾銷影響台灣。

卓榮泰表示，在川普競選期間，政府就已經緊盯他們的政策變化，在對等關稅公布之前，已經有設算各種評估，各種數字都有出現，也有進行盤點。他說，有盤點假設美國關稅落在10％到20％，也假設落在20％到30％之間，甚至30％以上也有評估，有把各種情況都模擬出來。

卓榮泰表示，國人給政院很多的耐心，設算公布之後，政院也遭受很多批評，有善意的，當然也有莫名的批評，在野黨說政府是大撒幣，但過了兩天，卻又說880億不夠還要加碼，「這有一點太錯亂！」

卓榮泰表示，可見政府試算是有根據的，在野黨的批評是沒有依據的，只是想用反對意見來反對，這顯示國家需要成熟的行政團隊，政院擬定好了策略，評估各種方案，找到對國家最有利的方向，就是今天介紹的9大面向、20項策略的880億支持方案。

卓榮泰細數，貸款延後、利息補貼、租稅減免、開發外銷、技術升級等都評估了，他也已經要求財政部研擬，讓大家在這段時間裡，可以計算跟美國關稅如何因應，給大家多一點時間，所以 5月1日報稅就延後1個月時間。

卓榮泰表示，現在面對變局，對中小微企業、傳統產業也已經加碼50億，要擴大內需、汰舊換新，讓他們可以真正的轉型，而勞動部也提出對年輕人接軌服務，對於畢業潮，不會因為關稅因素在職場失去競爭，希望勞工可以安定就業。他說，「我請勞動部要求大老闆們，在世界局勢變化前，大老闆不減薪、不裁員！」

除了對產業的支持，卓榮泰特別提到，美方很在意「洗產地」的問題，很多台灣高科技機敏產品到國外，讓有心人士銷回到中國，讓台灣高科技產品到中國，所以違規轉運要嚴格把關。他說，未來中國到美國稅率非常高，中國產品會向世界各地流竄，最有可能跑到台灣來，經過小三通就進來，所以對台灣產業安全，對國人接觸到中國產品安全顧慮一定做好嚴查，有違規一定嚴懲，不會讓低價傾銷影響台灣。

卓榮泰表示，違規轉運、洗產地，出問題洩漏安全機密會變成台灣承擔責任，所以不允許台灣成為中國的洗產地，他要驕傲跟世界說「made in Taiwan」，MIT就是MIT，擦亮招牌打擊冒牌，「MIT沒有MIC」。 卓榮泰指出，這不僅是替未來跟美方談判增加利基，讓世界更相信台灣有能力防衛國防安全，也有能力保護經濟安全，台灣經濟安全就是全世界經濟安全，所以提出各種防備措施，請人民跟政府合作。

他說，這段期間很多建言稱，要我們引進陸客，把市場導向中國。他強調，還好台灣有穩住，賴清德清楚知道台灣走向，就是建立主體性，建立安全經濟，台灣隊就是台灣隊，台灣隊就是世界隊，不會是中國隊。

卓榮泰表示，他要告訴中國政府，台灣不走回頭路，也不走冤枉路，也不會走錯路，會跟賴清德走一條正確的路，人民團結在一起就會有力量，總統就會有信心。