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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

▲民進黨台北市議員趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市議員趙怡翔。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時期的助理何仁傑，因涉入共諜案在今（12日）凌晨，遭北院裁定羈押禁見，然而，這已是連日以來第4起共諜滲透案。對此，民進黨台北市議員趙怡翔日前在政論節目中表示，他擔心這可能只有冰山一角，也可能甚至不只民進黨，其他的黨派也好，未來其實都要謹慎防備。

綠營府院黨接連爆發共諜滲透案，從總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、立法院民進黨立委羅美玲助理盛礎纓，到新北市議員特助黃取榮。

不料，今日再爆出吳釗燮的前助理何仁傑也涉犯國安法，捲入共諜案調查，並於凌晨遭到北院裁定羈押禁見。吳釗燮辦公室則回應，不評論個案，該員已於2024年3月自外交部離職。

此外，吳釗燮辦公室強調，任何人只要涉犯背棄國家、做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁，支持司法不分黨派、不問身分，勿枉勿縱且依法嚴辦。

面對共諜滲透連環爆，趙怡翔日前就曾於政論節目《新聞面對面》中表示，確實有非常嚴重的滲透，這個不用去否認它，他也擔心，這可能只有冰山一角，因為過去查不到，現在開始逐漸去查。

趙怡翔直言，可能真的會找到，也可能甚至不只民進黨，其他的黨派也好，譬如，過去在立法院很多助理涉及到很多機密的資料，但是沒有相關的安全查核，未來其實都要謹慎防備。

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