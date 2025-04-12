藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

▲民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

綠營府院黨近日接連爆出共諜滲透案，藍白陣營則開酸，綠營抗中保台是喊假的，豢養國有共諜才是真的，對此，前立委鄭運鵬昨（11日）表示，會有間諜表示和中國的立場不同，沒被滲透的政黨才應該被質疑，此外，他強調，只有邪門的政黨才會想在間諜行為裡面獲益，這不是民主國家應該有的心態和行為。

民進黨政府與黨部相關組織，近日接連爆出共諜滲透案，鄭運鵬表示，他實在不懂中國國民黨、民眾黨，以及學法律的台北市長獎萬安在嘲諷民進黨是什麼邏輯？

鄭運鵬說明，會有間諜滲透，大多表示這個團體和滲透方的立場不同，以中國對台灣的敵意，沒有被滲透的政黨才應該被質疑。他認為，中國國民黨即使和中國同聲唱和，現在中國也一定有派間諜在國民黨裡，以免國民黨哪天悔悟失控，只是中國國民黨的掌權者樂於為小、不以為意。

此外，鄭運鵬強調，被滲透的政黨，是敵意行為的受害者，有點程度的國人都應該指摘派遣間諜的中國，反過來質疑被滲透的民進黨的政治人物，顯示藍白和中國站在統一戰線，這也和質疑被害者一樣是可悲的斯德哥爾摩症候群。

鄭運鵬表示，中國國民黨在威權時期也派了很多間諜滲透黨外、民進黨，轉型正義報告裡面揭露很多這類的劣行，中國國民黨就是獲益者，被滲透的黨外團體及民進黨都是受害者，甚至被國民黨抓住弱點派去滲透的間諜都是某方面的受害者。最後，鄭運鵬呼籲，大家要知道，只有邪門的政黨才會想在間諜行為裡面獲益，這不是民主國家應該有的心態和行為。