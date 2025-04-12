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中國將再次大爆發？　胡錫進親曝「2018年中美貿易戰結局」

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中美貿易戰持續升溫。美國總統川普（Donald Trump）的「對等關稅」政策已對75國暫緩，只有針對中國大陸加徵125%，算上先前的20%，已經達到145%。中國官媒《環球時報》的前總編輯胡錫進11日點出「2018年中美貿易戰的結局」，並強調「在中美之間，中國從不主動蓄意挑事，主動製造事端的全是美方。」

胡錫進在微博上發文表示，中國可不是政策激進的國家，我們可沒有趾高氣昂，好鬥，動不動發個「最後通牒」什麼的，但美國既不尊重中國的重大利益，也不遵守平等互利的國際基本準則，「壓中國，霸凌，豈是我們身為世界第二大經濟體可以接受的！」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報前總編輯胡錫進指出，7年間，中國科技大爆發。（圖／CFP）

胡錫進點出2018年貿易戰後，「我們回頭看，2018年中美開打貿易戰，我們受到美國『小院高牆』的科技封鎖，商品被提了關稅，政治關係也緊張了，但是這7年，中國的關鍵實力是否上升了呢？答案是肯定的。」

胡錫進表示，「被美國全力製裁、打壓的華為不但沒垮，反而實力變強了，中國的晶片使用大體上，滿足了中國國內需求，沒有出現關鍵卡斷，我們自己的晶片製造業不斷向前邁步，許多領域實現突破。」

他說道，「這7年，出現了幾個重點產業的規模發展，包括電動車、無人機、機器人等等，中國都走在了前列，形成這些領域世界最全、最具韌性的供應鏈，人工智慧崛起，美國大算力雖有明顯優勢，但中國的AI應用又出現爆發，足以與美國競爭。」

▲胡錫進表示，中國自2018年中美貿易戰後，AI大幅成長。（圖／路透）

▲胡錫進表示，中國自2018年中美貿易戰後，晶片製造業大幅成長。（圖／路透）

他還表示，在所有上述領域，中國在過去7年都比美國亞太的主要盟友日本、韓國、澳洲走得快，也比歐洲強得多，日本作為美國盟友中最大的亞太經濟體，完全籠罩在「美國優先」的利益格局之下。雖然美國亞太盟友早期獲得了美國市場的扶持，但是它們不能夠在某些關鍵領域，挑戰美國，與美平等競爭，美國為它們設置了無形的天花板，它們要在天花板下營造自己蹺促的發展空間。

胡錫進文末寫道，川普對所有國家10%的基準關稅仍在，而且是90天暫緩加徵更高關稅，不是取消它們，那些國家必須滿足川普的要求，才能達成協議，歐盟也是暫緩了90天對美實施關稅報復，「美國儼然以『世界中央政府』自居，恬不知恥地向各國『徵稅』，最終一定會搞得一地雞毛，美國不只是想從中國撈點錢，它想要『中國的命』，毀掉我們的國運。」

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