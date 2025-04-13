「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕：待遇是偶像等級

▲台、韓薪水差20倍。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

繼李多慧來台掀起熱潮，許多韓籍啦啦隊女孩也相繼來台，包括李雅英、李珠珢、河智媛等人，粉專「網網評論翻譯站」分享，啦啦隊員金渡娥在節目中談到啦啦隊文化，透露在台灣的收入「是韓國的20倍」，掀起韓國網友熱論，「看來韓國的啦啦隊員在台灣是像偶像一樣的存在呢」、「沒有不去的原因啊」。

粉專「韓網評論翻譯站」發文，啦啦隊員金渡娥和裴垂鉉在直播節目《SuToVe League》大談啦啦隊文化，被問到收入差異時，金渡娥表示，「在台灣的收入大約是韓國的20倍」。

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不過，金渡娥補充，並非指球場應援，還包括活動、電視節目出演、廣告拍攝等，薪水也會因人而異，知名度高、受歡迎的啦啦隊員，收入會比較高，新人則相對較低，「韓國有名的啦啦隊員若轉到台灣，就能賺到相當可觀的收入」，地位如同韓國的偶像或演藝人員。

消息曝光，震驚韓網，「不管在哪個國家，韓國啦啦隊隊員們都加油」、「2倍我就會考慮了，更何況是20倍」、「20倍的薪水，就算再怎麼辛苦也願意去」、「很意外我們韓國的啦啦隊在台灣這麼受歡迎」、「我以前也有準備要當啦啦隊員，但是待遇真的是...大概就是基本工資的程度」、「台灣的棒球場還會貼啦啦隊的行程表」。

擁有「仁川女神」封號的金渡娥（김도아）外表清新、可甜可辣，私底下更是一名活潑、幽默的甜美女孩，2018年開啟啦啦隊生涯，2024年12月與Fubon Angels簽約，不過今年「富邦悍將」公布的最新啦啦隊名單，沒有韓籍外援金渡娥，讓不少粉絲很失望。

▼金渡娥分享薪資差異。（圖／翻攝自金渡娥IG）

