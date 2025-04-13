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台啦啦隊大航海時代！他問「10年前後對比」誰強？　一票人給答案

中職富邦悍將韓籍三本柱帶全體啦啦隊員出場。（圖／趙文彬攝）

▲中職富邦悍將韓籍三本柱帶全體啦啦隊員出場。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近年台灣吹起啦啦隊旋風，可說開啟大航海時代，不少啦啦隊女神除了單純應援，也得到進軍演藝圈的機會。一名網友貼出，啦啦隊十年前的前後對比，問大家是以前還是現在厲害。對此，不少人給出答案。

2013年Lamigo桃猿與統一獅隊之戰，穿著火辣的啦啦隊帶來精彩表演。（圖／報系資料照）

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▲2013年Lamigo桃猿與統一獅隊之戰，穿著火辣的啦啦隊帶來精彩表演。（圖／CTWANT資料照）

原PO在Dcard上以「十年前跟十年後的啦啦隊」為題發文，「我覺得十年前的有種健康的感覺，但略有一些廟會感，而十年後是五官比較精緻的感覺，你們覺得十年前強還是十年後強？」

2013年義大迎戰Lamigo，Lamigo啦啦隊賽前熱舞炒熱氣氛。（圖／報系資料照）

▲2013年義大迎戰Lamigo，Lamigo啦啦隊賽前熱舞炒熱氣氛。（圖／CTWANT資料照）

此文一出，有網友回，「近年來啦啦隊開始偶像化，主要是台灣缺少偶像產業，而且追啦啦隊也比追偶像便宜，又恰好碰上以前出綜藝人才的節目都收掉了，像是全民系列、大學生了沒，再加上台灣棒球又迎來新一波的高峰，各方面條件遠超過10年前，現在可以說是啦啦隊的黃金時期。」

不少人也認為，「感覺就是沒有偶像產業所以轉移到啦啦隊這邊，很神奇的現象」、「我覺得攝影修圖、醫美、化妝技術有進步」、「現在啦啦隊都比藝人紅了韓啦也越來越多」、「你應該想想醫學多發達」、「現在啦啦隊市場比較好，帶動一些新棒球人來看也是不錯的」。

不過也有人說，他比較喜歡以前的啦啦隊，「很符合我心中對啦啦隊的想像，陽光、健康、有活力！現在的比較甜美一點，但就不太像我想像的那種感覺。」

富邦悍將韓籍三本柱，依序為李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／趙文彬攝）

▲富邦悍將韓籍三本柱，依序為李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／CTWANT）

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