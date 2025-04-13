李敖談柯P「醫生從政會壞事」缺人才、易被騙！10年前預言被挖出

▲李敖10年前談柯文哲全應驗。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

已故作家李敖2015年上節目分析台灣當時政局時，特別點名時任台北市長的柯文哲，「醫生從政會壞事」，柯文哲身為醫生很驕傲，也很容易上當，「他是有病的，並且有點瘋狂」，在醫生的專業領域上，柯文哲很優秀，但是政治是複雜的，並點出「團隊缺少人才」，談到賴清德時則說「投機份子」。

李敖2015年曾上《台灣名人堂》提到，「台灣有個壞現象，就是學醫的很多醫生，老喜歡參加政治活動，這些人會壞事的」，因為在學生時期候功課非常好，進入醫院也是表現很驕傲、很優秀，但在生活方面，心胸很狹窄，「很容易上當，所以醫生有他的局限，台灣的醫生是一個禍源、亂源。」

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李敖認為柯文哲是「有病的」，那就是不能說謊，而且有點瘋狂，因此柯文哲不走舊式的政黨政治的路線，給了大家一個希望，「這是柯文哲最成功的一點，可是他的苦惱就是他是醫生，他們過份驕傲，過份自信」。



不過李敖坦言，政治是很複雜的，在醫生的專業領域內，柯文哲是優秀的，「政治外面那種勾心鬥角，那種無恥，都是醫生所不能了解的」。李敖也提到，柯文哲身邊缺少人才，「他那個原有的團隊是不能用的，不能搞市政的，會出問題的，只能開刀、在急診室裡搞醫療。」

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



李敖建議柯文哲補強人才，「因為他不一定會用人，搞政治的是另外一類人，跟開刀的方式不一樣。」而當主持人問到，同樣身為醫生的賴清德時，李敖只淡淡回了一句，「他是投機份子」。

這段訪談片段近日被網友分享到Threads上，引發熱烈討論，「李敖十幾年前的一段訪談，現在全部應驗」、「現在看這段李敖的訪談，他真的厲害很會看人」、「以前真的是聽不懂李敖，但是後來發現他很多評論都非常精準」、「李敖講話真的是一針見血，第一次覺得他真的很有風範 」。