台灣騎士1習慣　印度工程師驚「不怕偷？」一票秒懂：便當才會

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣治安一向不錯，有些街頭習慣甚至會讓外國人看傻眼。有網友分享，最近到路竹科學園區支援印度工程師，晚上帶對方逛夜市，對方看到很多人把安全帽跟外套直接放在機車上，忍不住好奇「都不會有人偷嗎？」讓他當下不知道怎麼回應，話題曝光引發熱議。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「印度工程師：台灣安全帽都放車上沒人偷」，文中表示，他在路竹科學園區工地支援一周，某天晚上帶印度工程師去逛夜市。經過機車停車場時，對方看到不少機車上掛著安全帽和外套，感到非常驚訝，「這樣放都不會有人偷嗎？」讓他當場語塞，不知道該怎麼解釋。

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貼文掀起討論，不少網友表示其實安全帽還是會被偷，「只是機率低」、「臭的帽子沒人要。」其中，更多人則是提到令人納悶的1現象，「便當、飲料才有人偷」、「但是掛在掛勾的便當和飲料會被偷」、「你試試放便當」、「我鑰匙插一天車都沒人偷，便當飲料被偷好幾次」、「放鹹酥雞應該就會被偷」、「薯條一定會被偷吃。」

除了便當之外，機車抹布也常常莫名消失，「機車抹布常常被偷」、「放抹布就會被偷了」、「在基隆，機車抹布不知道被幹走幾條」、「抹布比較會被偷。」