誤鎖車廂！妹子錯愕「跟路人借手機有多難」　全場點1關鍵：絕不借

▲原PO向別人借手機，全都被拒絕。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「跟路人借手機有多難？」一名妹子自曝糗事，最近騎共享機車時，不小心把手機鎖進了後車廂，原以為可以直接按車上的按鈕開啟，沒想到現實狠狠打臉。於是她向路人借手機操作App解鎖，卻無人願意幫忙，所幸最後靠客服才解圍。文章曝光後，網友紛紛坦言，借手機又要載APP，當然不可能借。

一名網友在Dcard表示，日前在路邊借用共享機車，但她因為不熟悉操作，「耍笨把手機鎖在後車廂」，當下想到的辦法是，「跟路人借手機，再用App打開後車廂」，然而大家一聽到要借手機後就直接婉拒原PO。

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原PO直呼過程十分尷尬，她硬著頭皮開始街頭求援，一開始向大樓管理員求助，接著走進附近的手機行詢問，也被婉拒；還跑去湯包店、機車行問能不能借一下手機，通通都碰壁。

短短幾分鐘內，她感受到「現實的人情冷暖」，沒想到借個手機這麼難。所幸，最後原PO有看到客服電話，透過遠端解鎖後車廂，原PO才獲得解救。

底下網友也紛紛坦言，除報警、叫救護車，或是頂多幫打客服，其他原因一律不會借手機，「現在手機綁定一大堆個資+信用卡、網銀，搞不好離開手上幾分鐘，那人就會把你資料盜光，為了自己安全還是不要隨便借手機，協助打電話那種還可以，先保護自己比較重要」、「裝APP超可怕！萬一是詐團設計的木馬APP，超害怕手機內所有個資被盜，行動支付被盜刷個遍」、「沒辦法詐騙太多」、「幫你打119、110可以，借手機不行」、「現在的手機=錢包，你能接受別人來跟你借錢包嗎」。