果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

▲傳言指出Instagram將推出iPad專屬版本。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

自2010年Meta旗下的社群平台 Instagram上線以來，使用者一直期盼能有iPad版本的應用程式，但Instagram一直以來僅提供iPhone版。根據《The Information》的報導，一位熟悉 Instagram最新動向的員工透露了其正在為 iPad 開發專屬應用程式。

這名員工指出，Instagram正在趁著TikTok面臨封禁危機的時機，展開一系列應對措施，其中就包括iPad版的開發。 Instagram 長期以來都未投入時間和資源來開發 iPad 版應用程式。2022 年，Instagram負責人Adam Mosseri 曾表示，因為「需求不夠大」所以沒有計畫推出 iPad 版本，也無法成為公司的優先事項。他早在2020年也曾提到，因為公司人力有限、任務繁重，開發iPad版應用程式「還不是最該做的事」。

雖然目前iPad可以執行iPhone版的Instagram，但體驗並不理想，因為該應用程式並未針對iPad的大螢幕進行最佳化。 目前對於iPad版Instagram的具體細節仍所知不多，官方也尚未透露何時推出。不過，這一舉措顯然是Instagram試圖趁TikTok遭遇困境時搶占市場份額的一部分，同時他們也在積極吸引TikTok上的熱門創作者轉向使用 Instagram。 雖然目前iPad版本App的細節和上線時間仍未曝光，但對於苦等多年的 iPad 用戶來說，這無疑是一大好消息。