　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

▲▼ iPad mini 。（圖／蘋果提供）

▲傳言指出Instagram將推出iPad專屬版本。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

自2010年Meta旗下的社群平台 Instagram上線以來，使用者一直期盼能有iPad版本的應用程式，但Instagram一直以來僅提供iPhone版。根據《The Information》的報導，一位熟悉 Instagram最新動向的員工透露了其正在為 iPad 開發專屬應用程式。

這名員工指出，Instagram正在趁著TikTok面臨封禁危機的時機，展開一系列應對措施，其中就包括iPad版的開發。 Instagram 長期以來都未投入時間和資源來開發 iPad 版應用程式。2022 年，Instagram負責人Adam Mosseri 曾表示，因為「需求不夠大」所以沒有計畫推出 iPad 版本，也無法成為公司的優先事項。他早在2020年也曾提到，因為公司人力有限、任務繁重，開發iPad版應用程式「還不是最該做的事」。

雖然目前iPad可以執行iPhone版的Instagram，但體驗並不理想，因為該應用程式並未針對iPad的大螢幕進行最佳化。 目前對於iPad版Instagram的具體細節仍所知不多，官方也尚未透露何時推出。不過，這一舉措顯然是Instagram試圖趁TikTok遭遇困境時搶占市場份額的一部分，同時他們也在積極吸引TikTok上的熱門創作者轉向使用 Instagram。 雖然目前iPad版本App的細節和上線時間仍未曝光，但對於苦等多年的 iPad 用戶來說，這無疑是一大好消息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅來襲「好市多將大漲價」？　13款商品預計首當其衝
見證樂壇傳奇！　STING史汀9月首登高雄
股票虧損樓！他負120萬快掛　苦主「被1檔害慘」：賠100多
7度性侵大哥16歲孫女！遭黑幫追殺　警攔截救人送進牢
川普害到自己！　3天身價蒸發165億台幣
快訊／台積電翻黑再見「7字頭」　國安基金護盤拉鋸
規模5.8地震「國家警報震後才響」！　氣象署曝原因
廣末涼子「難與人對話」失常現況曝　遭拘留待警局過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

外媒爆iOS 19「介面超大變化」　關稅重擊：蘋果認真考慮漲價

蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

犀牛盾攜手超商設4300間手機殼回收站　再生利用還送霜淇淋

疑似iPhone 17 Air模型機曝光　傳將採5.5mm超薄機身設計

面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

果粉等了14年！Instagram傳將推出iPad專屬App

外媒爆iOS 19「介面超大變化」　關稅重擊：蘋果認真考慮漲價

蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

犀牛盾攜手超商設4300間手機殼回收站　再生利用還送霜淇淋

疑似iPhone 17 Air模型機曝光　傳將採5.5mm超薄機身設計

面對美國關稅重擊　蘋果啟動印度輸美緊急方案

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

日月潭隱藏巷弄的懷舊茶香餐廳！鍋燒意麵沖入阿薩姆茶湯香氣四溢

八點檔女神37歲生日當天「上山滾坡」　公開徵友許願：趕快脫單！

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

民調：過半美國人「反對川普關稅」　73%憂物價飆漲　

超囂張！「李國基」4度酒駕拒測　北市「罰72萬未繳」移送強制執行

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

饗賓新品牌「貓將壽司」4／19開幕　供應上百道菜色「最低40元」

上海地鐵男子脫褲猥褻留「白色證據」全都錄　路人圍住拖下車送警

#柯建銘 ：我們都要支持 #台股 ！　喊話「讓它撐住，不要 #崩盤 」

3C家電熱門新聞

外媒爆iOS 19「介面超大變化」

Instagram傳將推出iPad專屬App

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

犀牛盾攜手超商設手機殼回收站

避關稅蘋果啟動印度輸美緊急方案

蘋果4月 Today at Apple 倡永續

分析師：川普對半導體不手軟

Joeman開箱M4 MacBook Air

ChatGPT Plus開放2族群「免費使用」　全球用戶怒了

川普新關稅蘋果考慮加大巴西產能

美國蘋果爆發「恐慌性購買潮」

更多熱門

相關新聞

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

蘋果傳出將推出全新超薄機型 iPhone 17 Air（或稱 iPhone 17 Slim），預計最快今年亮相。近期一名科技部落客根據現有傳聞製作出模型機，並在網路上曝光其外觀，引發熱議。根據照片顯示，該機身厚度大幅縮減，輕薄設計令人關注，而機身背面採用「橫向相機模組」也成為討論亮點之一。

分析師：川普對半導體不手軟

分析師：川普對半導體不手軟

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：仍有分歧

對等關稅打亂TikTok出售？字節跳動：仍有分歧

TikTok禁令延長75天　傳沃爾瑪有意收購

TikTok禁令延長75天　傳沃爾瑪有意收購

川普：若出售TikTok就「考慮降低中國關稅」

川普：若出售TikTok就「考慮降低中國關稅」

關鍵字：

iPadinstagramappappleTikTok

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

Jennie「上半身全光」只遮兩點

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面