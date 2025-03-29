清明連假國道客運優惠！　享平日票價折扣

▲ 114年清明連續假期實施「國道客運」票價優惠，以及公共運輸轉乘優惠。 （圖／嘉義市監理站提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵民眾清明連續假期搭乘公共運輸，紓解國道與地方交通壅塞，交通部公路局訂自114年4月2日起至4月6日止計5天，提供90條國道客運路線享平日優惠或6折票價；另轉乘在地客運優惠部分，民眾搭乘所有國道客運路線、臺鐵及台灣高鐵，於10小時內轉乘在地客運，享基本里程(或一段票)免費優惠，且轉乘指定幸福巴士免費。藉以吸引民眾搭乘，減少使用私人運具，促進交通更為順暢。

至於東部加碼優惠措施方案分成兩部分(4月3日0時至4月6日24時止)，可擇一使用：(一) 在地有腳租賃優惠部分，往東部去程，持東部國道客運票證享指定業者租車優惠；由東部回程，持國道客運來回票及租車單，可享車票折扣（汽車折200元、機車100元）。(二)四人同行一人免費部分，持東部台灣好行套票或合法旅宿業住宿證明，享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程總票價再抵退200元。

此外，阿里山花季交通管制與轉乘部分，今年4月尚有3、4、5、6日共4日，於台18線66k~88.2k區間，6:00~11:00間實施小型車管制。亦即上山賞櫻有兩種方式，搭公車為嘉義縣公車處既有路線【7322】、【7329】服務往來台鐵嘉義站、高鐵嘉義站至阿里山之旅客；自行開車則須於台18線66k樂野服務區轉乘嘉義汽車客運公司遊覽車，行駛於「樂野服務區-阿里山國家森林遊樂區」區間。另阿里山公路34k（觸口）起，速限為30公里/小時，請勿超速，29K(五虎寮橋)起需開亮頭燈。

嘉義市監理站提醒，出門前可利用公路局推出的「iBus公路客運APP」查詢公路客運及市區公車路線相關乘車訊息，便利掌握行程。對於自行開車的朋友，可利用的「幸福公路APP」，結合國道、省道即時交通資訊及地圖顯示，以及國道替代路徑資訊，協助用路人避開壅塞路段行駛替代路徑，APP還提供沿路主動提醒路況資訊！