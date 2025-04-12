高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

▲高鐵列車上傳出有行動電源冒煙。（圖／翻攝Threads／網友ida_0821授權）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今(12日)一列1607車次行駛至嘉義到台南間，有旅客腳邊隨身行李起火，車上其他旅客發現後急拿車廂滅火器滅火，整個車廂粉霧瀰漫，該名旅客手部輕微受傷紅腫，車廂地板焦黑，列車沒有受損。根據旅客自述，是行李內行動電源自燃導致。

有網友今日上午搭乘高鐵1607次列車時，直擊其他旅客行李突然著火及滅火過程，並拍下畫面po上Threads，列車車廂內也因使用滅火器導致粉霧瀰漫。

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有同車旅客留言指出，應該是行李箱內行動電源起火，他剛好在第二排座位睡覺，聽到後面在叫，就拿起前面滅火器去噴，那個煙是乾粉滅火器，因密閉空間所以味道比較重，高鐵人員疏散旅客到後面3、4、5節車廂。

台灣高鐵公司表示，高鐵1607車次南下列車，今(12）日行經嘉義～台南路段，因旅客隨身行李著火冒煙，造成車廂煙霧偵測作動。同車旅客立即協助以滅火器成功滅火，列車長並將1車及2車旅客全數疏散至3車。

高鐵公司說明，此事件造成1名旅客（即行李主人）輕微受傷。高鐵除安排車站護理師協助旅客外，也於第一時間通報鐵路警察。

高鐵公司指出，目前鐵警已完成搜證，因列車地板出現零星燒灼痕跡，高鐵公司已安排列車進入基地進行清潔、檢修。

台灣高鐵也補充說明，雖發生行李起火事件，但車廂沒有損壞，列車進入基地主要是清潔粉塵跟處理地板，此事件並未造成任何車次延誤。

鐵警局則表示，今上午9時10分許接獲高鐵通報，高鐵1607次列車第一車廂有行動電源燃燒，立即派員前往現場查處。警方到場時，現場已先行由其他民眾使用滅火器滅火完畢。

鐵警局說明，經查85年次的彭姓男子攜帶之行動電源置於隨身背包內，背包放置於座位前方地板，並未充電，於列車行經嘉義-台南區間，因不明原因自燃，彭姓男子遭燙傷，左臂紅腫，意識清楚無大礙，由高鐵左營站護理師包紮完畢後自行前往就醫及後續治療，現場無其他民眾受傷。