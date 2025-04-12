凍卵+輪狀病毒疫苗補助　花蓮提供縣民9大優質照護

▲▼花蓮縣政府舉辦記者會宣佈再擴大「育齡婦女醫療性凍卵及嬰兒口服輪狀病毒疫苗」補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

母親和嬰幼兒的健康是家庭幸福、社會安定的最大動力，花蓮縣政府11日舉辦記者會宣佈再擴大「育齡婦女醫療性凍卵及嬰兒口服輪狀病毒疫苗」補助，花蓮縣長徐榛蔚邀請花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員韓林梅及各醫院院長共同推廣婦幼福利政策，減輕新手爸媽的經濟負擔，以具體行動保護每一位嬰幼兒的健康。

花蓮縣政府關心婦女及嬰幼兒的健康，除了推廣「育齡婦女醫療性凍卵」及「嬰兒口服輪狀病毒疫苗」之外，持續推動婦幼照護好孕禮包括「高風險孕產婦兒追蹤關懷」、「唐氏症篩檢」、「成人三合一疫苗」、「新生兒先天代謝異常疾病篩檢」、「母乳哺育諮詢」、「婦幼營養券」、「子癲前症篩檢」等9項補助的優質照護方案。

徐榛蔚表示，近年癌症有年輕化趨勢，花蓮縣為支持有意願生育的女性癌友，推出「114年凍卵補助計畫」，透過經費補助，幫助在育齡階段罹癌之女性保存健康的生殖細胞，並保障女性生育選擇權。舉凡本人(或配偶)設籍花蓮縣6個月以上，45歲(含)以下，且預計經化學治療或骨盆腔放射治療後會影響生育功能的罹癌女性，經由專科醫師認定個案因罹癌須治療而可能影響生育功能者，可至國民健康署許可之人工生殖機構執行醫療性凍卵，每位最高補助6萬元。

徐榛蔚也提到，自109年啟動的婦幼照護7大好孕禮擴大提供嬰兒口服輪狀病毒疫苗補助，自今年5月1日起於花蓮縣衛生局合約院所接受2劑型或3劑型口服輪狀病毒疫苗，每名嬰兒可獲最高2,000元補助。花蓮縣政府提供多項補助措施，從「預約幸福-婚姻教育成長課程」，到懷孕生產的「多元托育服務」及「親職賦能引導」，讓每一位家長在生養與教育的過程中感受到最大的支持。打造「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」讓花蓮縣成為最適合安心養育的城市。

▲縣長徐榛蔚表示，透過經費補助，幫助在育齡階段罹癌之女性保存健康的生殖細胞，並保障女性生育選擇權。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，凍卵（egg freezing）意即冷凍卵子，指進行取卵手術後，將卵子儲存在極低溫的液態氮桶中，以防止細胞老化，為未來的生育需求做準備。當女性有生育需求時，可以解凍預存的卵子，再透過試管嬰兒或人工授精等療程進行受孕，整個凍卵療程大約需要 2 至 3 週的時間，包含凍卵評估、誘導排卵、追蹤卵泡成熟度、取卵與冷凍卵子，過程中依照醫師診斷約需回診 3-4 次。另外，輪狀病毒疫苗口服2劑或3劑，建議接種時程為出生滿2、4個月及6個月(第1劑不得晚於出生後4個月)。如家中有符合資格之嬰兒，請攜帶兒童健康手冊、健保卡前往花蓮縣衛生局合約院接種。期望透過花蓮縣政府補助，提升嬰兒免疫保護力，減輕家長的財務及照顧負擔。

朱家祥呼籲孕產婦多加善用花蓮縣政府提供婦幼照護服務，及早掌握自身及寶貝的健康狀況；目前參與婦幼照護好孕禮方案之醫療院所包含花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮民總醫院玉里分院、邱明秀助產所、江昌雲婦產科診所、惠生婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、黃港生婦產科診所、張淑華小兒科、華人泌乳協會、花蓮縣助產師助產士公會及13鄉鎮市衛生所等，歡迎有需求之民眾前往洽詢。

目前參與口服輪狀病毒疫苗補助之醫療院所包括：花蓮慈濟醫院、台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、台北榮民總醫院玉里分院、張海山診所、和田小兒科診所、秀林鄉衛生所、花蓮市衛生所、鳳林鎮衛生所、光復鄉衛生所、瑞穗鄉衛生所。

衛生福利部許可之人工生殖機構名單網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=500&pid=14267

