「美國高關稅台灣高官睡」　台南藍軍要求針對受創產業減稅補助

▲台南市議會國民黨團指出，賴清德賣台掏空台灣，年輕人都在流淚了。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台股7日創下史上最大跌幅，台南市議會國民黨團召開記者會，砲轟賴清德總統，川普對台祭出32％重稅，面對這場世界經濟大戰，賴清德居然說「至少我們還有音樂」，看看台股一開盤狂跌2068點，台積電跌停，很多產業面臨關廠危機，年輕人狂酸「至少我們還有睡街頭的紙板」。

台南市議會國民黨團指出，賴清德賣台掏空台灣，年輕人都在流淚了，他還能舞動毛巾要大家聽音樂，賴清德果然是現代版晉惠帝！黨團要求賴政府立即針對受高關稅產業，進行減稅和補助，稅制調整和產業轉型刻不容緩！

台南市議會國民黨團書記長林燕祝議員、盧崑福議員、蔡宗豪議員，7日帶領著準備投入善化區議員參選人李佳蓉、及東區議員參選人歐政豪，兩位新人召開記者會，齊聚痛批賴清德政府，『美國高關稅、台灣高官睡、騙你安心睡』，請賴清德政府聆聽年輕人的血淚心聲。

台南市議會國民黨團嗆說，賴清德上任一年多做了甚麼？國中生割頸案免死、虐童案免死，詐騙和毒品氾濫，更是讓台灣的根都爛了，台灣人每個月被詐騙上百億元，清明連假居然還在搞大罷免，民進黨以為利用大罷免激起藍綠對立，激起種族仇恨，就可以讓人民忘了賴清德執政的無能跟鴨霸？川普對台祭出32％重稅，台灣產業面臨生死存亡之際，總統賴清德舞動毛巾說至少我們還有音樂，副總統蕭美琴則要大家猜猜她吃的潤餅裡包甚麼？行政院長卓榮泰要大家安心睡。

台南市議會國民黨團指出，台灣經濟是淺盤產業經濟體，70、80、90年代，因為國民黨執政，國泰民安，台灣錢淹腳目，國民黨當年還號召張忠謀等青年才俊回國，創立台積電，台灣才有這座護國神山；現在賴清德選上少數總統，立法院民進黨沒有過半，沒想到賴清德總統選輸不甘願，自此開始了準戒嚴賴皇的作為，上任不到1年就跟著立法院對著幹，提覆議、釋憲、大罷免，所有作為都跟著主流民意作對，賴太上皇是認為只要能煽動深綠的民進黨員，他就可以為所欲為嗎？

國民黨團怒批，川普的高關稅襲擊世界，這場猶如第三次大戰的世界經濟大戰，世界各國既憤怒又憂心，官員們紛紛緊急動員找出因應對策，賴清德看不起中國大陸，凡事抹紅並視為敵對勢力，但中國立即以高關稅打擊川普的農業票倉，加拿大這位美國的鄰居也採報復性關稅，歐盟也祭出高關稅回擊，台灣呢？卻是『美國高關稅、台灣高官睡、騙你安心睡』。

台南市議會國民黨團指出，台灣目前面臨最嚴重的就是，民進黨賣台、賣台積電，賴清德賣了台積電，美國有降低台灣關稅嗎？不但沒有，台灣先是被美國列15個最髒的國家之一，現在川普又對台灣祭出32％重稅，美國還酸說，鼎泰豐到美國賣小籠包，台灣的總店還是大排長龍，沒影響？真是可悲，國民黨用心成立的護國神山台積電，被賴清德總統出賣，世界領先的半導體先鋒，成了小籠包？賴清德買到了台海和平嗎？美國有承諾會保台嗎？不但沒有，川普還對台灣祭出32％重稅。





國民黨團鄭重要求賴清德政府，嚴正面對32％重稅的經濟大戰威脅，因為已經有很多產業的訂單停下來了，線上的產能也停下來了，若賴清德政府不立即處理，台灣會產生嚴重通膨，將影響所有國人生計，所以國民黨團為民發聲，請賴清德政府立即進行減稅和補助，拯救台灣經濟，稅制調整和產業轉型刻不容緩！