美麻疹疫情逾600確診！德州第2名兒童病歿　97％患者沒打疫苗

▲兒童接種麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國西南部爆發的麻疹疫情持續蔓延，德州一名學齡兒童近日因感染麻疹不幸去世，這是該州第二起兒童死亡案例，全國麻疹病例數量已超過600例。

根據法新社報導，德州大學醫學中心（UMC）系統副總裁戴維斯（Aaron Davis）表示，我們深感悲痛通報，一名近日診斷感染麻疹的學齡兒童已經過世，這起不幸事件凸顯出疫苗接種的重要性。」

美國目前正面臨多年來最嚴重的麻疹疫情，總統川普政府的衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對疫苗持懷疑態度，這讓公共衛生專家感到憂心。據了解，這名兒童曾住院接受治療，但未接種麻疹疫苗，也無已知的潛在健康問題。

根據Axios報導，在得知第二名兒童病逝的消息後，小羅勃甘迺迪已計劃緊急走訪德州。上個月，德州通報了這波疫情的首起死亡病例，死者也是一名兒童。

小羅勃甘迺迪在聲明中指出，他正在與當地官員合作，預計會派遣一支隊伍，協助分發疫苗、藥物及其他物資，提供各項支援服務．「預防麻疹傳播的最有效方法是接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，截至4月3日，全國21個州共通報了607起麻疹確診病例，涵蓋從阿拉斯加州到佛羅里達州和紐約市等地。其中，97%的病例未接種麻疹疫苗。

患者中約有196例未滿5歲，240例介於5至19歲之間，159例為20歲及以上，另有少數病例年齡不詳。