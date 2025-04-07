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台中慣竊被抓狂拉肚子　霸氣警先帶去看醫生...他感動全招了

記者許權毅／台中報導

台中一名潘姓慣竊被逮，結果不斷跟警方表示想上廁所，員警原本以為潘嫌是想拖時間，結果發現他真的不斷拉肚子，員警提醒他和女友應該戴口罩，懷疑可能是傳染力強的諾羅病毒。警方看潘不對勁，將人帶去看醫生，結果此舉感動潘嫌，讓他全數如實招出，檢方近日依加重竊盜起訴。

▲▼台中慣竊被抓狂喊想要拉肚肚　霸氣警先帶去看醫生...他感動全招了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名潘姓慣竊被抓時，正好得諾羅不斷拉肚子，員警見他不是說謊，先把人帶去看醫生再送辦。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警分局說，去年12月起陸續接獲多起工廠竊案，且犯嫌手法都是用鉗子破壞門窗，現身時都以外套、帽子以及口罩遮掩，還會利用雨傘將監視器把鏡頭移開，為地方慣竊，手段狡猾，竊得大量現金、手表以及金項鍊等財務，7件竊案不法所得高達89萬。

▲▼台中慣竊被抓狂喊想要拉肚肚　霸氣警先帶去看醫生...他感動全招了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼潘嫌慣用手法一致，讓警方鎖定就是他到豐原犯案。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中慣竊被抓狂喊想要拉肚肚　霸氣警先帶去看醫生...他感動全招了。（圖／記者許權毅翻攝）

經警方鎖定潘嫌後，上月持搜索票前往潘嫌南區住家搜索，查扣作案衣物、工具。意外插曲是，潘嫌面對警方團團圍住，不斷喊著要上廁所，員警一度懷疑他是想拖時間，才故意裝病，讓他去上廁所，也默默觀察，結果發現潘嫌不是說謊，反而不斷拉肚子。

警方見狀，先斥責潘嫌應該戴好口罩，且若是諾羅病毒作祟，傳染力相當強，好險多位員警都有戴好口罩，要一旁潘嫌女友也戴好，並且不是直接將人帶回警局詢問，反而先帶去醫院看病，結果醫生證實潘嫌得了諾羅病毒。潘感動員警帶他去看診，警詢時全數招出罪行，檢方近日偵結依加重竊盜起訴。

▲▼台中慣竊被抓狂喊想要拉肚肚　霸氣警先帶去看醫生...他感動全招了。（圖／記者許權毅翻攝）

▲潘嫌見到警方願意先帶他去看醫生，感動地把犯案過程全都說出。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警分局長林大為呼籲，不論住家、工廠、商店等處所，除平時應養成檢查門窗有無緊閉及上鎖習慣外，建議加裝警報器及監視器，保障財物安全、嚇阻不肖宵小，豐原分局對於各類犯罪嚴厲打擊、絕不手軟，絕不容許轄內犯罪事件發生，將持續以專業、科技、紀律、服務和團隊合作精神，有效打擊犯罪活動，保護市民的生命、財產安全，維護優質治安環境。

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