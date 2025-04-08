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「我把老婆勒死了」醋男勒死前妻　二審減刑改判10年4月

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲許男勒死葉女，合議庭減刑為10年4月。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市許姓男子與葉姓女子離婚仍同居，2023年7月間得知葉女有新歡，竟徒手勒死葉女，事後向警方自首「我把老婆勒死了」，一審國民法庭依殺人罪、強制罪將許判刑13年5月；全案上訴二審，合議庭今天（8日）上午宣判，減刑為10年4月，可上訴。

國民法庭去年11月底依殺人罪判刑13年，強制罪5月，強制罪部分得易科罰金；二審今天上午由審判長蔡明耀、法官鄭永玉、林宜民組成合議庭，宣判撤銷原判決，殺人罪部分改判10年，強制罪4月。

檢方調查，許男與葉女於2013年結婚，育有2子並同住在北屯區住處，2人在2023年元月初協議離婚，不過仍繼續一起住在原住處。

2023年7月17日傍晚5時許，許男趁著葉女外出時，開啟葉的筆記型電腦查看，發現葉有了新的交往對象，此時葉女返家，恰巧撞見許男偷看電腦，立即制止許男行為，許男情緒激動，強行抱住葉女阻止她離去，並朝她強吻，同時還拔除1樓監視器電源，妨害葉的行動自由。

當天2人爭執過程中，造成葉女左手擦傷，葉女翌日即向警方通報遭受家暴，後來雙方在許的父母協調下，約定許應於同月26日搬離住處。

不過許男遲未搬離，至同月28日晚間8時許，雙方進行談判，過程再起爭執，葉女便欲收拾物品準備離去，未料許男見狀出手拉扯阻止葉女，害葉女面部朝下跌倒在地，隨後葉女想撥打手機報警，許男竟以右手臂伸手穿過倒地的葉女頸部，猛力往回勾加壓葉女頸部，直到見她不再抵抗才放手。

同晚10時許，許男自行向警方報案稱「我剛剛把老婆勒斃了」，警消立即趕赴現場將葉女送醫搶救，不過葉女仍於同日30日因缺氧性腦病變、中樞衰竭，宣告不治。

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